Tekerlekli robot köpekler İsviçre'de teslimatlara başladı
Hollandalı yemek dağıtım şirketi, yemek dağıtımı için otonom robot köpekler kullanmak üzere İsviçreli firma RIVR ile iş birliği yaptı.
Yapay zekâ sayesinde artık robot köpekler birçok alanda karşımıza çıkıyor.
İsviçre'nin Zürih kentinde sokaklarında teslimat robotları giderek sıradan bir manzaraya dönüşüyor. Euronews'te yer alan habere göre, tekerlekli bacaklı "robo-köpekler" yerel restoran Zekis World'den fast food siparişlerini saatte 15 kilometre hızla yerine ulaştırıyor.
Uygulama, yemek dağıtım platformu Just Eat Takeaway.com ile İsviçre merkezli robotik şirketi RIVR'ın ortaklaşa yürüttüğü bir pilot program kapsamında hayata geçirildi.