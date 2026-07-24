Tekfen Holding'de hisseler el değiştirdi: OYAK bağlantılı şirket yüzde 42,8'lik payı devraldı



Tekfen Holding'de önemli bir ortaklık değişikliği gerçekleşti. Can Kültür Sanat Eğitim Kurumları İşletmeciliği A.Ş., şirkette sahip olduğu yüzde 42,8 oranındaki payların tamamını OYAK'ın çoğunluk hissedarı olduğu ON Investment B.V.'ye devretti.

Devir işlemi kapsamında 158 milyon 345 bin 113,24 TL nominal değerindeki hisselerin tamamının yeni yatırımcıya geçtiği bildirildi.

Görüşmeler haziran ayında başlamıştı

Can Kültür, 9 Haziran 2026 tarihinde yaptığı açıklamada, elindeki Tekfen Holding hisselerinin tamamının satışı ve devri için OYAK ile görüşmelere başladığını kamuoyuna duyurmuştu.

24 Temmuz 2026 tarihli açıklamada ise Hisse Satış Sözleşmesi'nin imzalandığı ve pay devir sürecinin tamamlandığı belirtildi.

Can Kültür'ün Tekfen Holding'de payı kalmadı

Devir işlemlerinin sonuçlanmasıyla birlikte Can Kültür Sanat Eğitim Kurumları İşletmeciliği A.Ş.'nin Tekfen Holding sermayesindeki tüm payları sona erdi. Açıklama tarihi itibarıyla şirketin Tekfen Holding'de herhangi bir hissesi bulunmadığı kaydedildi.