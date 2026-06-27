Tekfen Holding'de yüzde 32'lik hisse devri

ARY Holding, Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklamada, Tekfen Holding'deki paylarının Libco İnşaat A.Ş.'ye devrine yönelik sözleşme imzalandığını duyurdu.

Açıklamaya göre ARY Holding, Tekfen Holding sermayesinin yüzde 23,40'ına karşılık gelen 86 milyon 570 bin 449,90 adet paya doğrudan sahip bulunuyor.

Ali Rıza Yıldırım'ın sahibi olduğu Vera'nın ise Tekfen Holding sermayesinin yüzde 8,68'ini temsil eden 32 milyon 113 bin 879,45 adet payı bulunuyor.

ARY Holding ve Vera'nın sahip olduğu toplam yüzde 32,08 oranındaki payların tamamının Libco İnşaat'a devri için taraflar arasında sözleşme imzalandı.

Şirket açıklamasında, işlemin tamamlanmasının ardından Libco İnşaat'ın Tekfen Holding sermayesinin toplam yüzde 32,08'ine karşılık gelen 118 milyon 684 bin 329,36 adet paya doğrudan ve dolaylı olarak sahip olacağı belirtildi.

Söz konusu pay devrinin sermaye piyasası mevzuatı kapsamında Tekfen Holding nezdinde bir kontrol değişikliği sonucu doğurmayacağı ifade edildi.