Tekfen Holding’den 17 milyon dolarlık pay alım satım sözleşmesi

Tekfen Holding, Babadağ Elektrik Üretim’in hisselerinin tamamının satın alınmasına ilişkin pay alım satım sözleşmesi imzaladı.

Tekfen Holding’den Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamaya göre, şirketin teknoloji, inovasyon ve sürdürülebilirlik temelli strateji ve yatırım planı kapsamında gerçekleştirmeyi hedeflediği yenilenebilir enerji yatırımlarının ilk adımı olarak, Balıkesir ilinde bulunan 9,6 MW kurulu güç ve 14,4 MW üretim lisansına sahip Babadağ Elektrik Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş. ünvanlı şirket hisselerinin tamamının 17 milyon dolar bedelle satın alınmasına ilişkin pay alım satım sözleşmesi imzalandı.

Açıklamaya göre, devir bedeli, pay devir sözleşmesi çerçevesinde kapanış tarihinde hesaplanacak net borçluluk hesaplamasına tabi olarak belirlenecek. Hisse devri ve ödeme işlemleri Rekabet Kurumu ve gerekli tüm yasal izinlerin alınması dahil ön koşullarının gerçekleşmesi sonrasında tamamlanacak.