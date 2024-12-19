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Tekfen Holding’den hisse geri alımı

Tekfen Holding, 76,50 TL - 76,70 TL fiyat aralığından ortalama 76,57 TL'den 50.000 adet pay geri alımı gerçekleştirdi.

Haber Merkezi
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Tekfen Holding’den hisse geri alımı
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Tekfen Holding A.Ş. (TKFEN) tarafından 18 Aralık 2024 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan bildirimde hisse geri alımı hakkında açıklama yapıldı.

Açıklamada Şirket Yönetim Kurulunun 31.01.2024 tarihinde, Sermaye Piyasası Kurulu’nun Geri Alınan Paylar Tebliği (II-22.1) ve 14.02.2023 tarihli duyurusu çerçevesinde, Şirketin hisse değerinin pay piyasasında sağlıklı fiyat oluşumunu desteklemek amacıyla hisse geri alım programı başlatılmasına karar verdiği ve 31.01.2024 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda açıklandığı; Hisse geri alım programı kapsamında, Şirket tarafından 18.12.2024 tarihinde Borsa İstanbul’da pay başına 76,50 – 76,70 TL (ağırlıklı ortalama 76,57 TL) fiyatından toplam 50.000 lot TKFEN paylarının geri alındığı belirtildi.

Gerçekleştirilen işlem sonucunda geri alınan payların toplamı 9.828.809 lota (Şirket sermayesine oranı %2,6564) ulaştı.

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