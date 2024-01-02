Tekfen, Rusya'daki boru hattı projesini yargıya taşıyor

Tekfen, Rusya'daki boru hattı projesini yargıya gidiyor. Tekfen’den Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamaya göre, işveren idare ile zararların tazminine yönelik görüşmelerde mutabakat zeminine ulaşılamayacağının anlaşılması üzerine proje ile ilgili tüm hak, alacak ve varlıkların tazmini amacıyla işveren OOO Kharampurneftegaz'a karşı Tekfen İnşaat ve Tesisat A.Ş. ile OOO Rusfen Konsorsiyumu adına 111,5 milyon dolar değerindeki hak talepleri için yargı yoluna başvurulmasına karar verildi.

Açıklamada, yapılan başvurunun ilgili mahkemede ön inceleme ve değerlendirme aşamasında olduğu belirtildi.

Projenin sözleşme bedeli 311 milyon dolar

Holdingin bağlı ortaklıkların Tekfen İnşaat yüzde 100 hissesi kendisine ait olan OOO Rusfen ile birlikte Kharampurneftegaz LLC Firması ile 90 kilometre uzunluğunda gaz boru hattı inşaat ve montaj işleri için sözleşme imzalamıştı.

Sözleşme Rusya Federasyonu'nda Kharampur Gaz Sahası ile Gazprom Ana Boru hattı arasındaki Gaz Nakil Boru Hattının ilk 90 kilometrelik kısmının yapımını kapsarken projenin sözleşme bedeli 311 milyon dolar büyüklüğünde. Sözleşme başlangıç tarihi 1 Şubat 2020 ve tamamlanma süresinin 16 ay olarak belirlenmişti.