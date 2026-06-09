Tekfen'deki Can Holding hisselerinin Oyak'a devri için görüşmelere başlandı

Tekfen Holding AŞ'nin sermayesinin yüzde 42,8'ine sahip olan Can Kültür Sanat Eğitim Kurumları İşletmeciliği AŞ, paylarının tamamının devri için Ordu Yardımlaşma Kurumu (OYAK) ile satış görüşmelerine başladı.

Tekfen Holding tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Şirketimizin sermayesinin yüzde 42,8'ine sahip olan Can Kültür Sanat Eğitim Kurumları İşletmeciliği AŞ'den öğrenildiği üzere, sahip oldukları payların tamamının devrine yönelik olarak, Ordu Yardımlaşma Kurumu (OYAK) ile satış ve devir amaçlı görüşmelere başlanmıştır. Süreçteki gelişmeler, ilgili mevzuat çerçevesinde kamuoyu ile paylaşılacaktır."

Ne olmuştu?

Küçükçekmece Başsavcılığı, 11 Eylül 2025'te holding sahipleri Mehmet Şakir Can, Kemal Can ve Kenan Tekdağ'ın da aralarında olduğu 10 kişi hakkında gözaltı kararı verdi. Soruşturma kapsamında Can Holding'e TMSF el koymuştu.

15 Eylül 2025'te savcılık tarafından mahkemeye sevk edilenlerden 5'i tutuklandı; Kenan Tekdağ ise ev hapsi şeklinde adli kontrol tedbiriyle serbest bırakıldı.

Holdingin Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Can, 25 Eylül 2025'te gözaltına alındı. Can, "suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve yönetme" ile "mal varlığı değerlerinin gayrimeşru kaynağını gizlemek" suçlarından tutuklaması talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi; hakimlik tutuklanmasına karar verdi.

28 Eylül 2025'te Kemal Can, sulh ceza hakimliğinin kararıyla resmen tutuklandı. Aynı gün soruşturma genişledi; Can Holding ile bağlantılı Ciner Grubuna ait Park Holding ve bağlı şirketlerde de eş zamanlı operasyon düzenlendi, 12 kişi hakkında gözaltı ve arama kararı uygulandı.

20 Ekim 2025'te İstanbul merkezli 4 ilde düzenlenen ikinci operasyonda gözaltına alınan 25 şüpheli adliyeye sevk edildi. Aralarında Mehmet Kenan Tekdağ ve Mehmet Remzi Sanver'in de bulunduğu 11 şüpheli tutuklanırken, 14 kişi adli kontrol tedbiriyle serbest bırakıldı. Soruşturma kapsamında toplam gözaltına alınan isimler arasında Zaman Han Can, Mehmet Şakir Can, Kemal Can, Cemal Can, Murat Can, Devran Can gibi aile üyeleri ile çeşitli şirket yöneticileri yer aldı.