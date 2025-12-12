TeklifimGelsin, 2025'in en hızlı büyüyen teknoloji şirketleri arasında

Türkiye'de 20'nci kez düzenlenen Deloitte Teknoloji Fast 50 Türkiye Programı kapsamında bu yılın Fast 50 listesi ve özel ödüllerin kazananları açıklandı. Yüzde 2247'lik büyüme kaydeden TeklifimGelsin, listede sekizinci sırada yer aldı. TeklifimGelsin, bu yılki listede elde ettiği konumla fintech sektörünün dikkat çeken oyuncularından biri oldu.

TeklifimGelsin CEO'su İhsan Cem Zararsız bu başarıyla ilgili şunları söyledi:

“TeklifimGelsin olarak Deloitte Technology Fast 50 gibi prestijli bir listede yer almak büyük bir gurur kaynağı. Kuruluşumuzdan bu yana yenilikçi finansal çözümler geliştirmeye odaklandık ve bu yaklaşımımızın somut bir yansımasını görmek heyecan verici. Kullanıcılarımızın ve iş ortaklarımızın ihtiyaçlarına uygun çözümler üretmeye devam ederek sürdürülebilir büyümeyi önceliğimiz haline getiriyoruz. Önümüzdeki dönemde de yüksek katma değer yaratmaya ve büyümemizi sağlıklı bir şekilde sürdürmeye kararlıyız.”



Kendine özgü teknolojileri ile bir tüketici problemini çözerek, kendi geliştirdiği teknolojisini şirketinin gelirlerinde anlamlı bir büyüklüğe ulaştırarak, teknoloji odaklı ürünler veya hizmetler imal ederek girişimciliği yücelten kurumların bir araya geldiği ve ödüllendirildiği Deloitte Teknoloji Fast 50™ programı, 2006 yılından beri Türkiye'nin en hızlı büyüyen teknoloji firmalarını belirliyor.