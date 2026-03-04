TeklifimGelsin, Kredi Karnesi hizmetini web sitesinde ücretsiz sunmaya başladı

TeklifimGelsin, finansal okuryazarlığı yaygınlaştırma misyonu doğrultusunda önemli bir adım attı. Şirket, bugüne kadar yalnızca mobil uygulama üzerinden sunulan Kredi Karnesi ürününü, artık web sitesine üye olan tüm kullanıcılar için erişilebilir hale getiriyor. Kullanıcılar, TeklifimGelsin'in internet adresi üzerinden kaydolduktan sonraki yedi gün boyunca ilk kredi karnelerini ücretsiz alabilecek.

Kredi Karnesi ile kişiselleştirilmiş finansal yol haritası

Kredi Karnesi, sadece kredi derecesini öğrenmeyi sağlamıyor; yapay zekâ temelli yapısıyla kullanıcıya finansal durumuna uygun, kişiselleştirilmiş kredi ve kart teklifleri sunarak borçlanma maliyetlerini en aza indirecek bir yol haritası sunuyor. Bu açıdan, kişiye özel çözüm önerileriyle fark yaratıyor.

Finansal okuryazarlık artıyor, kredi notu önem kazanıyor

Finansal okuryazarlığın önemi her geçen gün artıyor. Mevcut ekonomik koşullarda bireylerin kendi finansal röntgenini çekebilmesi, yalnızca lüks değil, bir gereklilik haline geldi. TeklifimGelsin, Kredi Karnesi ile kullanıcıların kredi notlarını öğrenmelerini sağlayarak rastgele başvurularla ret alıp zaman kaybı yaşamalarını engelliyor ve onaylanma ihtimali yüksek kampanyalara yönelmelerine yardımcı olarak düşük maliyetle borçlanmaya destek oluyor. Böylece kullanıcılar, sadece kredi çekmek için değil; ev veya araç kiralama, beyaz eşya taksitlendirme ve senetli alışverişlerde de geçerli bir “finansal itibar” belgesine sahip oluyor.

Kredi notunu sunmak birçok platformun kullanıcılarına sağladığı bir hizmet. TeklifimGelsin ise bunun ötesine geçerek, gelişmiş finansal davranış analizi sayesinde kişiye özel içgörüler sunuyor ve kullanıcılarının kredi notlarını bilinçli adımlarla yükseltebilmeleri için onlara somut bir yol haritası oluşturuyor.

“Finansal farkındalığı herkes için erişilebilir kılmak istiyoruz”

TeklifimGelsin CEO’su İhsan Cem Zararsız, “Kredi Karnesi ile kullanıcılarımızın finansal durumlarını daha iyi anlamalarını ve bilinçli kararlar alabilmelerini sağlamayı hedefliyoruz. Normalde ücretli olan bu hizmeti, finansal farkındalığı herkes için erişilebilir kılmak amacıyla web sitemiz üzerinden tüm üyelerimizin kullanımına açtık. Yapay zekâ temelli raporumuz, kullanıcıların yalnızca kredi derecesini göstermekle kalmayıp, kişiselleştirilmiş çözümlerle borçlanma maliyetlerini daha etkin yönetmelerine ve kendi finansal yol haritalarını çizmelerine destek oluyor. Kullanıcılarımızın finansal okuryazarlığını güçlendirmek, uzun vadeli planlamalar yapabilmelerini sağlamak ve daha bilinçli finansal kararlar alabilmelerine katkıda bulunmak bizim için öncelikli” dedi.