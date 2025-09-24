Türkiye'nin önde gelen kişiselleştirilmiş finansal teklif platformu TeklifimGelsin, online araştırma ve analiz şirketi Dorinsight'ı bünyesine kattı. Bugüne kadar milyonlarca kullanıcıya ihtiyaç, talep ve alışkanlıklarına uygun finansal teklifler sunarak kolay, hızlı ve güvenilir hizmet sağlayan TeklifimGelsin, bu satın almayla birlikte kullanıcı tabanını Dorinsight'ın araştırma ve analiz gücüyle buluşturuyor. Dorinsight, 15 yılın üzerindeki tecrübesi, 300'den fazla tamamlanmış iş birliği ve 40 milyondan fazla anket dakikası ile sektörde güçlü bir altyapıya sahip. Bu satın almayla birlikte TeklifimGelsin, yalnızca finansal kuruluşlarla değil; kararlarını veriye dayandıran ve kullanıcılarının sesine kulak veren tüm şirketlerle iş birlikleri geliştirecek.



Yeni dönemde TeklifimGelsin kullanıcıları anketlere katılarak ek faydalar elde edecek. Bu anketlerden elde edilen ihtiyaç ve beklentiler, finansal kuruluşların yanı sıra farklı sektörlerdeki şirketlerin karar alma süreçlerine de yön verecek.



Bugüne kadar finansal kuruluşlarla kurduğu güçlü ve sürdürülebilir ilişkilerini, Dorinsight'ın araştırma ve analiz yetkinliği ile birleştiren TeklifimGelsin, artık sektörden bağımsız çok daha geniş bir ekosisteme hizmet sunmayı hedefliyor.

“Kullanıcılarımızın sesini tüm sektörlere taşıyoruz”

TeklifimGelsin CEO'su İhsan Cem Zararsız şunları söyledi:

“Kurulduğumuz günden bu yana amacımız, kullanıcılarımızın ihtiyaçlarına en uygun finansal çözümleri sunarken iş ortaklarımıza da sürdürülebilir değer katmaktı. Dorinsight'ın araştırma ve analiz gücünü bünyemize katmamız, bu vizyonumuzu çok daha geniş bir çerçevede hayata geçirmemizi sağlayacak. Artık yalnızca finansal sektörde değil, kullanıcılarının sesine kulak veren tüm sektörlerde veri temelli iş birlikleri geliştirerek hem kullanıcılarımıza ek faydalar sunacağız hem de şirketlerin daha doğru kararlar almasına katkıda bulunacağız.”



