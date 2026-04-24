TeklifimGelsin, Türkiye’de finans alanında ilk ChatGPT uygulamasını hayata geçirdi

TeklifimGelsin, finansal karşılaştırma deneyimini yapay zekâ ekosistemine taşıyarak Türkiye’de bir ilke imza attı. Şirketin geliştirdiği yeni ChatGPT App entegrasyonu sayesinde kullanıcılar artık kredi arayışlarını sohbet ekranından çıkmadan yönetebiliyor ve ihtiyaç kredisi tekliflerini anlık olarak karşılaştırabiliyor.

Yeni uygulama ile kullanıcılar ChatGPT üzerinde @TeklifimGelsin yazarak kredi ihtiyaçlarını doğrudan ifade edebiliyor. “100 bin TL ihtiyaç kredisi istiyorum” ya da “kredi çekmek istiyorum” gibi taleplerin ardından sistem, bankaların güncel tekliflerini kullanıcıya aylık ödeme planı, toplam geri ödeme ve yıllık maliyet gibi detaylarla birlikte sunuyor. Bu sayede kredi arama süreci daha hızlı, daha şeffaf ve daha sade bir hale geliyor.

Uygulama şu an için yalnızca ihtiyaç kredisi alanında hizmet veriyor ve bankaların güncel tekliflerini karşılaştırmalı olarak kullanıcıya sunuyor. Kullanıcılar kendilerine en uygun teklifi seçtiklerinde ise doğrudan ilgili bankanın resmi başvuru sayfasına yönlendiriliyor. Konut kredisi, taşıt kredisi ve kredi kartı ürünlerinin ise ilerleyen dönemde platforma eklenmesi planlanıyor.

TeklifimGelsin Kurucu Ortağı ve CTO'su Ertuğrul Hakan Biri, yeni deneyimin yalnızca bir ürün lansmanı değil, tüketici davranışındaki köklü bir dönüşüme verilen hızlı bir cevap olduğunu belirterek şunları söyledi:

“Generative AI teknolojilerinin hayatımıza girmesiyle birlikte, davranışsal anlamda son yılların en büyük dönüşümlerinden birine tanıklık ediyoruz. Bugün Türkiye'de ve dünyanın neredeyse her ülkesinde app store'larda en çok indirilen ilk 3 uygulamanın 2'si ChatGPT, Gemini, Claude gibi üretken yapay zekâ ürünleri. Öğrenciden profesyonele, her kitleden insanın günlük rutinini yeniden şekillendiren bir dönüşüm söz konusu. Bu değişimin en net yansıdığı alanlardan biri de arama motorları; 1-2 yıl öncesine kadar her cevabı Google'da ararken, bugün bu davranışın çok önemli bir bölümünü LLM'lere devretmiş durumdayız. OpenAI'nin kendi uygulama mağazasını duyurmasının ardından hiç vakit kaybetmeden harekete geçtik ve bugün Türkiye'nin ChatGPT App Store'unda uygulama yayınlayan ilk finansal teknoloji ekibi olmanın gururunu yaşıyoruz. Kullanıcılarımız artık finansal kararlarını aldıkları yerde, günlük sohbet akışlarının tam içinde, saniyeler içinde en doğru kredi teklifine ulaşabilecek. Bizim için bu lansman, yapay zekâ çağında finansal çözümlerin yeni standardını belirleme iddiasının ilk adımı.”

Biri, TeklifimGelsin'in bankaların güncel verileriyle çalışan bağımsız bir karşılaştırma platformu olarak konumlandığını, yeni ChatGPT entegrasyonunun ise şirketin yapay zekâ odaklı ürün yol haritasının yalnızca başlangıcı olduğunu vurguladı. Ekibin önümüzdeki dönemde konut kredisi, taşıt kredisi ve kredi kartı ürünlerini de aynı deneyime dahil etmeyi, ayrıca farklı LLM platformlarında benzer entegrasyonları hayata geçirmeyi planladığı belirtildi.