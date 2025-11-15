Tekman Metal, entegre tesis olma hedefine yaklaştı

Türkiye’nin önde gelen geri dönüşüm ve metal işleme firmalarından Tekman Metal, yatırımlarla büyüme stratejisini sürdürüyor. Merzifon’daki tesislerinde hurda geri dönüşümünden endüstriyel gaz üretimine kadar geniş bir yelpazede hizmet veren şirket, 2026’da Karabük Eskipazar OSB’de 15 bin metrekare kapalı alana sahip yeni bir fabrika kuracak. Genel Müdür Faruk Kaplan, “Amacımız Türkiye’nin önde gelen entegre metal şirketlerinden biri haline gelmek ve uluslararası pazarda da yer almak” dedi.

Yaklaşık yarım asır önce 25 metrekarelik küçük bir işyerinde hurda metal alım-satımı ile ticari hayatına başlayan Tekman Metal, bugün Samsun Çorum yolu üzerinde 20 bin m2. kapalı, 80 bin m2 açık alanda sürdürdüğü faaliyetleri ve bünyesinde bulundurduğu araç ve ekipman filosuyla tüm Türkiye'ye hizmet veren bir firma haline geldi.

Tekman Metal Genel Müdürü Faruk Kaplan, Merzifon’da kurulu tesislerinde başta geri dönüşüm sektörü olmak üzere faaliyet gösterdikleri tüm sektörlerde en kapsamlı hizmetleri vererek Türkiye'nin önde gelen işletmelerinden biri olmak ve uluslararası bir şirkete dönüşmek hedefi ile yoluna devam ettiğini bildirdi. Faaliyet gösterdikleri tüm alanlarda müşterilerine en kaliteli hizmeti en hızlı ve ekonomik biçimde sunmak ilkesiyle çalıştıklarını belirten Genel Müdür Kaplan, “Amacımız Türkiye’nin önde gelen entegre metal şirketlerinden biri haline gelmek ve uluslararası pazarda da yer almak” dedi. Kaplan, şunları söyledi.

Türkiye’de büyük projelerde yer aldı

“Tekman Metal bugün dört iş kolu üzerinde faaliyet vermektedir. Şirketimizin ana faaliyet konusu hurda alım – satımı olup günde 50 ila 75 ton arası toplanan hurdaları ayrıştırıp paketledikten sonra İzabe tesislerine sevk ederiz. Şirketimiz yaptığı işlerdeki sevkiyatını da sahip olduğu 20 TIR aracı ile kendisi sağlayarak lojistik alanda da Türkiye geneline hizmet sağlıyor. Ayrıca 2012 yılından buyana da Endüstriyel gaz işine girerek bölgemizdeki sanayi tesisleri ve fabrikaların başta oksijen, karbondioksit ve azot olmak üzere çeşitli endüstriyel gaz ihtiyaçlarını karşılar hale geldik. Bunların yanında ayrıca ÇSM dediğimiz Çelik Servis Merkezimiz ile de havaalanı, hastane, tünel ve demiryolu gibi projelerin metal kısımlarını yaparak iş yapan firmalara hizmet veriyoruz. Tekman Metal bugün Türkiye genelinde büyük projelerde hep olmuştur.”

Entegre tesis hedefine yüzde 75 yaklaştı

Tesislerinde 170 çalışanları bulunduğunu söyleyen Tekman Metal Genel Müdürü Faruk Kaplan, Tekman Metal’in bir entegre tesis olma hedefi ile yoluna devam ettiğini belirterek “ Hedefimiz faaliyet gösterdiğimiz tüm alanlarda entegre bir yapı olmak. Bu çalışmamızda şuanda yüzde 75 oranında mesafe almış durumdayız. Ülkemiz ve dünyanın da ekonomik koşullarına göre önümüzdeki yıllar içinde bunu tamamlayarak memleketimiz Merzifon’a ve ülkemiz ekonomisine gücümüz oranında katkı vermek “ diye konuştu.

Tekman Metal olarak 2026 yılında yeni bir yatırıma daha girme hazırlığında olduklarından da söz eden Kaplan, “ Bizim Karabük’te Eskipazar’a Organize Sanayi Bölgesinde yatırıma başlayacağız. Burada kuracağımız fabrika 15 bin m2 kapalı toplam 28 dönüm üzerine olacak. İnşaata başlamak için OSB altyapısının bitmesini bekliyoruz. Panel yapmayı planladığımız yaklaşık 350 milyon liralık bir yatırım. 2 yıl içinde tamamlayarak yaklaşık 60 istihdam daha sağlamış olacağız “dedi.