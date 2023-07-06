Teknoloji devi IAS, yeni ürünlerini tanıttı

Dünyadaki tüm merkezlerinde müşterilerine eş zamanlı olarak Endüstri 4.0 vizyonunu aktarmayı hedefleyen IAS, bu yıl ilk etkinliğini Almanya’da gerçekleştirdi. Köln turu eşliğinde teknede yapılan Almanya etkinliği, katılımcılar tarafından yoğun ilgi ile karşılandı. IAS; IoT, IAO ve caniasERP’nin en son sürümü olan 9.03 alanındaki yeniliklerini müşterilerine aktardı.

IAS Avrupa Operasyonlarından Sorumlu VP Kürşad Karaman, “Almanya etkinliğinde son versiyonumuz olan canias 9.03’ü ve bir çok ülkede yaygın olarak kullanılan IoT çözümlerimizi sunma imkani yakaladık.” dedi. Türkiye’de de benzer etkinlikleri planladıklarının müjdesini veren IAS Global Pazarlama Müdürü Ahu Arslan ise, “Bu yıl da daha önceki yıllarda olduğu gibi ilk amacımız müşterilerimizle daha sık bir araya gelerek tüm yeniliklerden haberdar olmalarını sağlamak. Bu yolculukta beraber olduğumuzu hissettirmek.” ifadelerini kullandı.