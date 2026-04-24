Teknoloji devi IBM'in geliri yılın ilk çeyreğinde arttı

IBM’in 2026 finansal takviminin ilk üç aylık döneminde sergilediği performans, kurumsal teknoloji talebinin hibrit bulut ve yapay zeka odaklı yazılımlara kaydığını kanıtlıyor. Şirketin 7,1 milyar dolar hacme ulaşan yazılım birimi, yıllık yüzde 11’lik bir genişleme kaydederek toplam büyümenin lokomotifi oldu. Altyapı tarafında ise IBM Z ana bilgisayar sistemlerine olan talebin yüzde 51 gibi rekor bir seviyede artması, segment gelirlerini 3,3 milyar dolara yükseltti. Operasyonel verimliliğin bir yansıması olarak hisse başına kâr rakamı 1,91 dolarla beklentilerin üzerinde gerçekleşirken, Confluent satın almasının erken tamamlanması stratejik bir kazanım olarak kayıtlara geçti.

Piyasa tepkisi ve gelecek projeksiyonu

Finansal sonuçların kuvvetli gelmesine karşın, borsa kapanışı sonrası işlemlerde IBM hisselerinin yüzde 6 oranında değer kaybetmesi dikkat çekti. Bu negatif ayrışmada, şirketin danışmanlık birimindeki büyümenin yüzde 4 seviyesinde kalarak ivme kaybetmesi ve yıl sonu tahminlerinin yukarı yönlü revize edilmemesi belirleyici oldu. Yatırımcılar, yazılım tarafındaki başarıyı takdir etse de danışmanlık tarafındaki yavaşlamanın operasyonel marjlar üzerindeki etkisini sorguluyor. Öte yandan şirket, 31 yıldır sürdürdüğü temettü artış geleneğini devam ettirerek hisse başına 1,69 dolar ödeme kararı aldı ve 2026 yılı için serbest nakit akışını 1 milyar dolar artırma hedefini korudu.