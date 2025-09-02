  1. Ekonomim
  Teknoloji devi Microsoft'un çalışanlarına verdiği maaşlar ortaya çıktı!
Teknoloji devi Microsoft'un çalışanlarına verdiği maaşlar ortaya çıktı!

Microsoft çalışanları, şirket içi zam ve terfiler sonrasında elde ettikleri maaş bilgilerini paylaşmaya başladı. Business Insider tarafından derlenen ve yayımlanan analizde, Microsoft’un çeşitli departmanlarındaki çalışanların ortalama maaş aralıkları ortaya kondu.

Teknoloji devi Microsoft'un çalışanlarına verdiği maaşlar ortaya çıktı!
Amerikan medya kuruluşu Business Insider, 850’den fazla Microsoft çalışanının beyanlarına dayanan bir maaş belgesi yayımladı. Belgede, bu yıl yapılan zamlar sonrası çalışanların maaş, prim, terfi ve hisse senedi bonuslarından ne kadar kazandıkları hesaplandı.

Microsoft’un maaş politikası, özellikle şirketin rekor gelirlerini destekleyen ivmeyi sürdürmek ve en yetenekli yapay zeka mühendisleri ile araştırmacılarını çekmek açısından büyük önem taşıyor.

Yapay zeka uzmanlarına milyonlarca dolarlık teklif

Business Insider’ın haberine göre Microsoft, Meta’nın yapay zeka uzmanlarını milyonlarca dolarlık teklifler sunarak bünyesine katmaya çalışıyor.

Bu yıl tekliflerin daha rekabetçi olmasını sağlamak için özel düzenlemeler içeren yeni maaş düzenlemeleri hazırlandı.

Business Insider ABD’de kendisini yazılım mühendisi olarak tanımlayan yaklaşık 300 çalışanın paylaştığı verileri inceleyerek kıdemlere ve birimlere göre maaş aralıklarını ve ortalamalarını ortaya koydu. Microsoft yetkilileri ise konuya ilişkin yorum yapmadı.

Maaş şeffaflığını artırmak amacıyla paylaşılıyor

Microsoft çalışanları, maaş şeffaflığını artırmak amacıyla bu bilgileri genellikle gönüllü ve anonim olarak paylaşıyor. Ancak bu durum, verilerin resmi ya da kapsamlı olmadığı anlamına geliyor.

Şirketin 30 Haziran itibarıyla 228 bin çalışanı var ve yaklaşık 850 kişinin dahil olduğu hesaplama yalnızca küçük bir kesiti yansıtıyor.

Daha yüksek maaş alan ya da kıdemli çalışanların bu tür tablolara katkı yapma ihtimalinin düşük olması ise maaş aralıklarının toplam iş gücünü tam olarak yansıtmayabileceğini gösteriyor.

Teknoloji endüstrisinin maaşları hisse senedi bazlı olsa da taban ücret şirket genelindeki farklı takımların maaşlarını karşılaştırmak için yararlı olabilir.

İşte Microsoft’taki çeşitli gruplarda ortalama maaşlar:

Cloud + AI: 204 bin dolar (8.3 milyon TL)
Ticaret + Ekosistem: 191 bin dolar (7.8 milyon TL)
Güvenlik: 189 bin dolar (7.7 milyon TL)
Azure: 176 bin dolar (7.2 milyon TL)
Deneyim ve Cihazlar: 175 bin dolar (7.2 milyon TL)
Microsoft AI: 170 bin dolar (6.9 milyon TL)
Xbox: 168 bin dolar (6.9 milyon TL)
CoreAI: 167 bin dolar (6.8 milyon TL)

