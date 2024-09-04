Teknoloji devi Nvidia'nın piyasa değeri 279 milyar dolar eridi

ABD hisse senetlerinin küresel çapta riskli varlıklardan kaçışla birlikte düşüşe geçmesinden dört hafta sonra, iki sektör analistinin yapay zeka etrafındaki çılgınlığın çok ileri gittiği yönündeki endişelerini yeniden alevlendirmesiyle çip üreticileri hisse senetlerinde yeni bir satış dalgası başlattı.

Nvidia hisseleri yüzde 9,5 oranında değer kaybederken, şirket ABD hissesi için şimdiye kadarki en büyük değer kayıplarından birini yaşarak 278,9 milyar dolar eridi.

Nasdaq 100 yüzde 3,2 düştü.

Bloomberg HT'nin derlediği habere göre S&P 500 endeksi, iki sektör hariç tüm sektörlerde düşüşle yüzde 2'den fazla düşüş yaşarken, Cboe Volatilite Endeksi 20'nin üzerine çıktı.

Yatırımcıların hisse senedi satışlarından korunmak için güvenli liman aramasıyla petrol yüzde 4 düştü ve Hazine tahvil getirileri yükseldi.

Çip sektöründeki hasar çok büyüktü, Philadelphia yarı iletken endeksi Mart 2020'den bu yana en büyük düşüşü yaşadı.

Bu yıl Philadelphia yarı iletken endeksinde en kötü performans gösteren ikinci hisse olan Intel yüzde 8,8 düştü. Çip ekipmanı üreticisi Applied Materials yüzde 7 düştü. Dünyanın en büyük sözleşmeli çip üreticisi olan Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. da hemen hemen aynı oranda düşüş yaşadı.