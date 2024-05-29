Teknoloji devi Samsung'un işçileri şirket tarihinde ilk kez greve gidiyor

Gazete Oksijen'in haberine göre sendika yetkilileri yaptıkları açıklamada, Samsung Electronics'in Güney Kore'deki sendikasının önümüzdeki hafta daha yüksek ücret talebiyle ilk kez greve gideceğini söyledi.

Yaklaşık 28.000 üyesi olan sendika (şirketin toplam iş gücünün beşte birinden fazlası) daha geniş protesto önlemlerinin bir parçası olarak 7 Haziran'da bir gün süreyle işi durduracağını açıkladı. Duyuru, sendika yetkilileri tarafından canlı yayınlanan bir basın toplantısında yapıldı: “İşgücü baskısına, sendika baskısına daha fazla tahammül edemeyiz.”

Aralıklı olarak protestolar gerçekleşiyor

Sendika üyelerinin önümüzdeki hafta toplu olarak iş bırakması halinde Samsung Electronics işçilerinin ilk iş bırakma eylemi gerçekleşmiş olacak. İşçiler son haftalarda aralıklı olarak şirketin başkent Seul'deki ofislerinin yanı sıra Seul'ün güneyindeki Hwaseong'da bulunan çip üretim tesisinin önünde protesto gösterilerine katılıyor.

Şirketin bu yıl ücretleri %5,1 oranında artırma kararına tepki gösteren sendika, daha önce ek bir yıllık izin günü ve performansa dayalı ikramiye istediğini açıklamıştı. Sendika teknoloji devini müzakerelere uzlaşma planı getirmemekle suçluyor. Samsung Electronics açıklamasında "Sendika ile görüşmelere içtenlikle katılacağız" dedi.

Bir sendika yetkilisi, Samsung'un bazı bölümlerinin düşük performans gösterdiği bir dönemde endüstriyel eylem kararını savundu. Sendika yetkilisi gazetecilere yaptığı açıklamada “Şirket son 10 yıldır krizle karşı karşıya olduğunu söylüyor” dedi ancak firmanın bunu taleplerini karşılamamak için bir bahane olarak kullanmaması gerektiğini de sözlerine ekledi.