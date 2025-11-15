  1. Ekonomim
  2. Şirket Haberleri
  3. Teknoloji devi şirket 15 bin kişiyi işten çıkaracak
Takip Et

Teknoloji devi şirket 15 bin kişiyi işten çıkaracak

Dünyanın en büyük telekom şirketlerinden Verizon, artan maliyetler ve rekabet nedeniyle 15 bin çalışanını işten çıkaracak. Bu karar, şirket tarihinde şimdiye kadarki en büyük işten çıkarma hamlesi olarak kayıtlara geçecek.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Teknoloji devi şirket 15 bin kişiyi işten çıkaracak
Takip Et

ABD merkezli teknoloji devi Verizon, gelecek haftadan itibaren 15 bin kişiyi işten çıkartmaya hazırlanıyor.

Nefes'ten Ömür Kırbaşlı'nın haberine göre, yılbaşından bu yana 101,81 milyar dolar gelir elde eden şirket, yoğun rekabetin baskısı altında maliyetlerini düşürmeye odaklanmış durumda. Çoğu çalışanın işten çıkarma yoluyla etkileneceği belirtiliyor. 2024 sonunda Verizon’ın tam zamanlı yaklaşık 99 bin 600 çalışanı bulunuyordu.

Yaklaşık 200 mağazayı franchise sistemine devrederek bu mağazalarda çalışan personelin doğrudan bordrodan çıkmasını sağlayacak. Verizon ise gelişmelerle ilgili resmi bir açıklama yapmadı.

Teknoloji devi şirket 15 bin kişiyi işten çıkaracak - Resim : 1CEO Schulman için zorlu bir dönem başlıyor

Süreçi şirketin yeni CEO’su Daniel Schulman'ın göreve gelmesinin üzerinden yalnızca bir ay geçmişken başladı. Sekiz yıla yakın süredir Verizon’ın bağımsız yönetim kurulu başkanı olarak görev yapan Schulman, üçüncü çeyrek bilanço görüşmesinde “Verizon kritik bir dönüm noktasında. Hissedarlarımıza sürdürülebilir değer yaratmanın tek yolu, oyunumuzu ciddi şekilde yükseltmek ve pazarda sorumlu şekilde kazanmaktır” demişti.

Abone kayıpları sürüyor

Verizon, yılın üçüncü çeyreğinde faturalı telefon hatlarında yaklaşık 7 bin kayıp yaşadı. Analistler ise aynı dönemde 19 binlik bir artış bekliyordu. Bu sonuç, şirketin üst üste üçüncü çeyrekte faturalı müşteri kaybettiğini gösteriyor. Rakipler AT&T ve T-Mobile ise aynı dönemde faturalı hatlarda güçlü büyüme kaydetti.

Schulman, mevcut tablonun tersine çevrilmesi için şirketin daha verimli, daha hızlı ve daha “çevik” olması gerektiğini vurguladı. Maliyetlerin azaltılmasının kalıcı bir şirket politikası haline geleceğini söyledi.

Schulman, PayPal’ın yaklaşık 10 yıl süren CEO’luğu döneminde şirketin gelirini 8 milyar dolardan 30 milyar dolara çıkarmış; Virgin Mobile USA’ın kurucu CEO’su olarak da 2009’daki 483 milyon dolarlık Sprint Nextel satışını yönetmişti.

BİM market 18 Kasım Salı aktüel ürünler kataloğu yayımlandı! BİM’e Salı günü hangi ürünler geliyor?BİM market 18 Kasım Salı aktüel ürünler kataloğu yayımlandı! BİM’e Salı günü hangi ürünler geliyor?Aktüel
BİM market 21 Kasım 2025 Cuma aktüel ürünler kataloğu! BİM markete Cam Ankastre Set geliyor!BİM market 21 Kasım 2025 Cuma aktüel ürünler kataloğu! BİM markete Cam Ankastre Set geliyor!Aktüel

 

Şirket Haberleri
Türkiye’de sinema alışkanlıkları değişiyor: Fiyatlar arttıkça salonlar boşalıyor
Türkiye’de sinema alışkanlıkları değişiyor: Fiyatlar arttıkça salonlar boşalıyor
OMSAN sürdürülebilirlik ve verimlilik odaklı yeni yatırımları hayata geçirecek
OMSAN sürdürülebilirlik ve verimlilik odaklı yeni yatırımları hayata geçirecek
Aile boyu avantajlar Turkcell Ailem’de
Aile boyu avantajlar Turkcell Ailem’de
Türk Telekom’dan 1 ayda 1,8 milyar USD’lik uluslararası finansman
Türk Telekom’dan 1 ayda 1,8 milyar USD’lik uluslararası finansman
Türkiye’nin Kadın Girişimcisi Yarışması başvuruları 30 Kasım’a kadar devam ediyor
Türkiye’nin Kadın Girişimcisi Yarışması başvuruları 30 Kasım’a kadar devam ediyor
Metro Türkiye’nin “Balık Takımı” projesine Curious Felis’ten bronz ödül
Metro Türkiye’nin “Balık Takımı” projesine Curious Felis’ten bronz ödül