Teknoloji devi TSMC yapay zeka rüzgarıyla büyüdü: 2. çeyrek geliri %36 arttı

Küresel çip üretim pazarının lider ismi Taiwan Semiconductor Manufacturing Co (TSMC), yüksek performanslı bilgi işlem ve yapay zeka işlemcilerine yönelik küresel sipariş patlamasının meyvelerini toplamaya devam ediyor. Tayvan merkezli dev şirket, finansal takvim çerçevesinde paylaştığı son satış verilerinde piyasa beklentilerinin üzerine çıkarak üç aylık dönemde gelirlerini tarihi bir eşiğe taşıdı.

Şirket tarafından ilan edilen verilere göre, haziran sonu itibarıyla tamamlanan çeyreklik dönemde konsolide ciro 1,27 trilyon Tayvan doları (yaklaşık 39,63 milyar dolar) seviyesine ulaştı. Bu performans, çip üreticisinin daha önce yatırımcı toplantısında paylaştığı üst sınır tahminlerini de geride bıraktı. Tayvan genelinde etkili olan olumsuz hava şartları nedeniyle duyurusu kısa bir gecikmeyle pazartesi gününe sarkan bu gelişme, yarı iletken sektöründeki büyüme trendinin hız kesmediğini net şekilde ortaya koydu.

Haziran ayında tarihi satış performansı yakalandı

Şirketin aylık bazda sergilediği büyüme grafiğinde, haziran ayı tek başına öne çıkan dönem oldu. Yılın altıncı ayında elde edilen ciro, bir önceki yılın haziran dönemine göre neredeyse %68 oranında radikal bir artış kaydederek 442,68 milyar Tayvan doları seviyesine tırmandı. Bir önceki aya kıyasla da yükseliş ivmesini koruyan kurum, 2026 yılının ilk altı aylık toplam hacminde %36'lık stabil bir genel büyüme yakalamış oldu.

Büyük markaların sipariş yarışı altyapıyı zorluyor

Sektörün en büyük iki oyuncusu olan Nvidia ve Apple gibi devlerin bir numaralı üretim ortağı konumundaki TSMC, gelişmiş paketleme teknolojilerine yönelik yoğun talep baskısıyla karşı karşıya kalıyor. Yapay zeka yatırımlarının sadece çip tasarımıyla sınırlı kalmayıp üretim ve lojistik aşamalarında da devasa bir altyapı ihtiyacı doğurması, şirketin Tayvan genelinde milyarlarca dolarlık yeni tesis yatırımları planlamasını zorunlu kılıyor. Önümüzdeki günlerde açıklanacak olan kapsamlı çeyrek raporu ve karlılık oranları öncesinde gelen bu güçlü sinyal, teknoloji borsalarında da olumlu bir hava yarattı.