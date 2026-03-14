Teknoloji devinde yapay zeka depremi: 500 milyon dolarlık yeni rota!

Jira ve Confluence gibi dünya çapında kullanılan iş yönetim araçlarının sahibi olan teknoloji devi Atlassian, kurumsal yapısında köklü bir değişikliğe gittiğini açıkladı. Şirket yönetimi tarafından yapılan resmi duyuruda, yaklaşık 500 milyon dolarlık bir bütçenin tamamen yapay zeka entegrasyonuna aktarılacağı, bu süreçte bazı departmanlarda yeniden yapılanmaya gidildiği belirtildi.

Yapay zeka odaklı yeni dönem

Alınan karar doğrultusunda, şirketin toplam iş gücünün yaklaşık %10’una tekabül eden pozisyonların kapatıldığı öğrenildi. Atlassian kurucuları yaptıkları ortak açıklamada, bu adımın bir "maliyet düşürme" operasyonu değil, şirketi geleceğin yapay zeka tabanlı yazılım dünyasına hazırlama stratejisi olduğunu vurguladı.

Piyasalarda yapay zeka etkisi

Haberin duyulmasıyla birlikte teknoloji endekslerinde hareketlilik yaşanırken, sektördeki bu değişim artık bir tercihten ziyade zorunluluk halini almış durumda. Büyük teknoloji devlerinin, operasyonel yükü azaltmak adına rutin iş gücünden feragat edip kaynaklarını otomasyon ve derin öğrenme modellerine kaydırdığı görülüyor. Atlassian’ın bu hamlesi, Silikon Vadisi’nde başlayacak yeni bir "yapay zeka odaklı kadro revizyonu" dalgasının en somut işareti olarak değerlendiriliyor.

Sosyal medyada tepki çekti

İşten çıkarmaların sosyal medyada ve profesyonel ağlarda geniş yankı bulmasıyla birlikte, teknoloji çalışanları arasında "gelecek kaygısı" yeniden gündeme oturdu. Şirketin, etkilenen çalışanlara kapsamlı bir kıdem tazminatı ve kariyer desteği paketi sunduğu ifade ediliyor.