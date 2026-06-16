Teknoloji devinden tarihi halka arz: Go hisseleri Tokyo Borsası'nda zirveye oynadı

Japon sermaye piyasalarına adeta can suyu olan akıllı ulaşım girişimi Go, The Wall Street Journal raporlarına göre Tokyo’da gerçekleştirdiği 88,6 milyar yen (yaklaşık 552,6 milyon dolar) hacmindeki halka arzın ardından güçlü bir açılış yaptı. Yatırımcıların halka arz edilen hisse miktarının 25 katından fazla talep gösterdiği süreç sonrasında, 2.400 yen taban fiyatıyla borsaya giren Go hisseleri, seansın ilk saatlerinde yüzde 23'e kadar primlendi.

Küresel yatırım fonlarının güçlü desteği

Japonya içi teknoloji yatırımlarının yavaşladığı bir dönemde gerçekleşen bu listeleme, küresel sermayeyi yeniden Tokyo'ya çekti. Goldman Sachs ve NTT Docomo ortaklığıyla desteklenen şirkete, dünya devi varlık yöneticisi BlackRock da halka arz sürecinde yaklaşık 28 milyar yen (175 milyon dolar) yatırarak yüzde 15,2'lik stratejik bir payla ortak oldu. Nomura Holdings ve Bank of America'nın liderlik ettiği bu halka arz, teknoloji hisselerine duyulan küresel iştahı bir kez daha kanıtladı.

Yeni hedef: Sürücüsüz taksi pazarı

Sony destekli S.Ride ve Uber gibi küresel devlerle rekabet eden Go, elde ettiği bu devasa finansmanı geleceğin ulaşım teknolojilerine aktaracak. Şirket, halka arz gelirlerini öncelikli olarak robotaksi (sürücüsüz araç) Ar-Ge projelerinde ve hem taksi sektörü içinde hem de dışındaki potansiyel birleşme ve satın alma (M&A) operasyonlarında kaldıraç olarak kullanmayı planlıyor.