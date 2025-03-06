Teknoloji dünyasında kadın gücü İşNet yönetimde %55 kadın oranına sahip!

Kadın çalışanların şirkette tüm kademelerde aktif rol aldıklarına dikkat çeken İşNet İnsan Kaynakları Müdürü Nihal Yavuz, “Dünya genelinde teknoloji sektöründe kadın çalışan oranı yüzde 20 ile 30 arasında değişiklik gösterirken, yönetim kademelerindeki kadın oranı maalesef yüzde 15’ler seviyesinde. İşNet olarak, bu ortalamaların çok üzerinde yer alarak teknoloji alanında kadın istihdamını destekleyen projelere imza atmaya devam ediyoruz. Teknoloji şirketlerinin, kadın istihdamını artırmak için cinsiyet dengesini gözeten hedefler belirlemesi ve istihdam sonrası kadın çalışanları destekleyen gelişim programları sunması kritik bir öneme sahip.” dedi.

"Hayata geçirdiğimiz ‘Kadın Liderler Gelişim Akademisi’ programı ile 102 kadın çalışanımıza 31 farklı eğitim içeriği sunduk"

Kadınların kariyerlerinde ilerlemelerini ve potansiyellerini en verimli şekilde ortaya koymalarını destekleyen stratejiler geliştirdiklerini belirten Nihal Yavuz, “Bu kapsamda hayata geçirdiğimiz ‘Kadın Liderler Gelişim Akademisi’ programı ile 102 kadın çalışanımıza 31 farklı eğitim içeriği sunduk. Özellikle yönetim kademesindeki kadın sayısını artırmayı amaçlayan bu program sayesinde şirket içinde kadın liderlerin yetkinliklerini geliştirmelerini sağlıyoruz. Ayrıca, ‘Yönetimde Kadın Sertifikası’na sahip olmaktan gurur duyuyoruz.” dedi.

İşNet olarak kadın çalışan istihdamını sadece sayılarla değil, sunduğu destekleyici politikalar ve gelişim programları ile artırmayı hedeflediklerine dikkat çeken Yavuz, “Kadın çalışanların mesleki gelişimlerini desteklemek ve sektörde daha fazla yer almalarını sağlamak için kariyerlerine ara verdikleri dönemlerde de onların yanında olmaya devam ediyoruz. Özel hayat ve iş hayatı dengesini kurabilmeleri için yan haklarla destekliyoruz.” dedi.

Kadın çalışan istihdamına verdiği desteği somut projelerle ortaya koyan İşNet, sektörde kadın liderlerin artması için çalışmalarını sürdürüyor.