'Teknoloji odaklı çözümler geliştiriyoruz'

Son yıllarda gelişen yapay zeka, akıllı bina yönetim sistemleri (BMS), biyomimikri ve yeşil teknolojiler, IOT entegrasyonu gibi teknolojiler sektörün dönüşümünü hızlandırıyor. Özellikle yapay zekanın iklimlendirme sektöründe kullanılması çeşitli alanlarda artı değer sağlıyor.

Konuyla ilgili Boreas Teknoloji’nin Ar-Ge Müdür Yardımcısı Kadir Kadıoğlu, “Yapay zeka teknolojilerinin hayatımızın her alanına entegre olmasıyla iklimlendirme sektörü de kendi dönüşümünü başlattı. Boreas Teknoloji olarak adımızdan da anlaşılacağı üzere teknoloji odaklı çözümler geliştiriyor ve Ar-Ge çalışmalarımıza büyük önem veriyoruz. İklimlendirme sektöründe uluslararası alanda yaşanan gelişmeleri de takip ediyor ve özellikle son yıllarda yapay zeka destekli iklimlendirme sistemlerinin kullanımının hızla artığını görüyoruz.” dedi.

İklimlendirme sektöründe yapay zekanın avantajlarından bahseden Kadıoğlu şu ifadeleri kullandı: “İklimlendirme çözümleri teknoloji ile iç içe. Yeni nesil teknolojilerin üretime, uygulama süreçlerine ve kullanıcı verilerine doğrudan etki ettiği günümüzde ise yapay zeka algoritmaları; binanın hava koşullarını, kullanım alışkanlıklarını ve iç ortam verilerini analiz ederek, enerji tüketimini optimize ediyor. Hem işletmeler hem de bireyler önemli sayılabilecek miktarda enerji tasarrufu sağlıyor. Bunun yanı sıra her kullanıcının farklı konfor tercihleri olduğu gerçeği göz önüne alındığında, yapay zeka destekli sistemler projenin dinamiğine uygun, ihtiyaçlarına özel iklimlendirme deneyimi sunuyor. Yapay zeka, sistemdeki olası arızaları önceden tespit ederek, bakım maliyetlerini düşürüyor ve sistemin ömrünü uzatıyor. Ayrıca günümüzde gittikçe önem kazanan sürdürülebilirliğe de fayda sağlıyor. Enerji verimliliği ve daha az bakım ihtiyacı sayesinde, bu sistemler çevreye duyarlı bir yaklaşım sunuyor. Yapay zekayla iklimlendirme çözümlerinin kullanmamızın önemli bir avantajı da bakım zamanlarının planlanması ve arızalanma ihtimallerinin matematiksel olarak hesaplanıp öngörülen müdahale aksiyonlarının planlanmasıdır. Algoritmalar içerisinde reel verilere dayanan eşzamanlı, yapay zeka destekli termodinamik hesaplamaların yapılması sonucu hedeflenen iklimlendirme şartlarını daha hızlı ve stabil sonuçlar ile elde edebiliyoruz. Bu sayede dış ortam sıcaklık değerleri ve iklimlendirmek istenilen mahallerin sıcaklık ve nem değerleri değişkenlik göstermeleri durumunda bile, iklimlendirme performansında ve operasyonel sürdürülebilirliğinin kesintisiz bir şekilde devamlılığını sağlayabilmekteyiz.”

“Tüm üretim süreçlerimizde yapay zekayı kullanıyoruz”

Yapay zekanın geleneksel iklimlendirme sistemlerine getirdiği yenilikler sayesinde daha konforlu, daha verimli ve daha akıllı binalar inşa etmenin mümkün hale geldiğini söyleyen Kadıoğlu, ”Boreas Teknoloji olarak Açık Holding bünyesindeki şirketlerimizle yapay zekanın kullanımı üzerine çalışmalar yapıyor, süreçlerimizde yapay zeka kullanımını artırmak üzerine yoğunlaşıyoruz. Sürekli gelişim ve yenilik ilkeleri çerçevesinde yapay zekayı Boreas Teknoloji cihazlarına entegre ediyor, bugünün ve geleceğin projelerine en ileri teknolojilerle donatılmış ürünler sunuyoruz. Uzun yıllardır pazarda önemli bir oyuncu olarak konumladığımız ürünlerimizin üretiminde yapay zeka teknolojileri kullanıyoruz. Otomasyona büyük önem veriyor ve performansı ölçülebilir kılarak, projeye özel çözümler geliştiriyoruz.“ açıklaması yaptı.