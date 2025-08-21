Teknoloji şirketi Meta, yapay zeka bölümünde işe alımları dondurdu

Meta, bu yıl OpenAI, Google DeepMind, Apple, xAI ve Anthropic gibi şirketlerden 50'den fazla araştırmacı ve mühendisi transfer etti.

Şirketin Üst Yöneticisi Mark Zuckerberg'in kişisel olarak devreye girdiği işe alımlar kapsamında, bazı araştırmacılara 100 milyon doları aşan tekliflerde bulunuldu.

Geçen hafta yürürlüğe giren dondurma kararı, bölüm içinde çalışanların farklı ekipler arasında geçiş yapmasını da engelliyor.

Wall Street Journal gazetesinin konuya yakın yetkililere dayandırdığı haberine göre, ne kadar süreceği açıklanmayan kararın yalnızca Meta'nın Yapay Zeka Direktörü Alexandr Wang'ın onayıyla istisna tutulabileceği ifade edildi.

Meta'daki yeniden yapılanma kapsamında şirketin yapay zeka çalışmalarının dört ekibe ayrıldığını aktaran yetkililer, yeni işe alınanların çoğunu barındıran ve süper zeka üzerinde çalışan "TBD Lab", yapay zeka ürünlerine odaklanan ikinci ekip, altyapı üzerinde çalışan üçüncü ekip ve daha uzun vadeli projeler ile keşiflere adanmış dördüncü ekip olarak bölündüğünü kaydetti.

Meta sözcüsü ise işe alımların dondurulduğunu onaylayarak kararının "temel organizasyonel planlama" kapsamında alındığını belirtti.