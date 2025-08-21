  1. Ekonomim
  2. Şirket Haberleri
  3. Teknoloji şirketi Meta, yapay zeka bölümünde işe alımları dondurdu
Takip Et

Teknoloji şirketi Meta, yapay zeka bölümünde işe alımları dondurdu

ABD merkezli teknoloji şirketi Meta, yapay zeka bölümünde aylarca süren işe alım sürecinin ardından işe alımları dondurdu.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Teknoloji şirketi Meta, yapay zeka bölümünde işe alımları dondurdu
Takip Et

Meta, bu yıl OpenAI, Google DeepMind, Apple, xAI ve Anthropic gibi şirketlerden 50'den fazla araştırmacı ve mühendisi transfer etti.

Şirketin Üst Yöneticisi Mark Zuckerberg'in kişisel olarak devreye girdiği işe alımlar kapsamında, bazı araştırmacılara 100 milyon doları aşan tekliflerde bulunuldu.

Geçen hafta yürürlüğe giren dondurma kararı, bölüm içinde çalışanların farklı ekipler arasında geçiş yapmasını da engelliyor.

Wall Street Journal gazetesinin konuya yakın yetkililere dayandırdığı haberine göre, ne kadar süreceği açıklanmayan kararın yalnızca Meta'nın Yapay Zeka Direktörü Alexandr Wang'ın onayıyla istisna tutulabileceği ifade edildi.

Meta'daki yeniden yapılanma kapsamında şirketin yapay zeka çalışmalarının dört ekibe ayrıldığını aktaran yetkililer, yeni işe alınanların çoğunu barındıran ve süper zeka üzerinde çalışan "TBD Lab", yapay zeka ürünlerine odaklanan ikinci ekip, altyapı üzerinde çalışan üçüncü ekip ve daha uzun vadeli projeler ile keşiflere adanmış dördüncü ekip olarak bölündüğünü kaydetti.

Meta sözcüsü ise işe alımların dondurulduğunu onaylayarak kararının "temel organizasyonel planlama" kapsamında alındığını belirtti.

“Hoş geldin" faizinde oranlar yüzde 49'a yükseldi! İşte 500 bin ve 1 milyon TL'nin aylık getirisi...“Hoş geldin" faizinde oranlar yüzde 49'a yükseldi! İşte 500 bin ve 1 milyon TL'nin aylık getirisi...Ekonomi
Hastanelerin mesai saatlerinde değişikliğe gidildi, Tabip Odası karar tepki gösterdiHastanelerin mesai saatlerinde değişikliğe gidildi, Tabip Odası karar tepki gösterdiGündem
Akaryakıta zam ya da indirim var mı? İşte 21 Ağustos 2025 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatlarıAkaryakıta zam ya da indirim var mı? İşte 21 Ağustos 2025 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatlarıEkonomi
Labubu çılgınlığı rekor getirecek: Satışlar yüzde 688 arttıLabubu çılgınlığı rekor getirecek: Satışlar yüzde 688 arttıEkonomi

 

Şirket Haberleri
THY ile Gençlik ve Spor Bakanlığı arasında “Türk Sporuna Destek” iş birliği protokolü imzalandı
THY ile Gençlik ve Spor Bakanlığı arasında “Türk Sporuna Destek” iş birliği protokolü imzalandı
Yıldız Holding “Mutlu Et Mutlu Ol” anlayışıyla sürdürülebilir değer üretmeye devam ediyor
Yıldız Holding “Mutlu Et Mutlu Ol” anlayışıyla sürdürülebilir değer üretmeye devam ediyor
Aon'un “Küresel Ücret Şeffaflığı” raporu yayımlandı Şirketler ücret şeffaflığına hazır değil
Aon'un “Küresel Ücret Şeffaflığı” raporu yayımlandı Şirketler ücret şeffaflığına hazır değil
AstraZeneca Türkiye ve Dicle Üniversitesi Hastaneleri klinik araştırmada iş birliği yapıyor
AstraZeneca Türkiye ve Dicle Üniversitesi Hastaneleri klinik araştırmada iş birliği yapıyor
Türkiye'nin turizm gelirlerindeki büyüme, otel yönetim sistemlerinde teknolojinin önemini artırıyor
Türkiye'nin turizm gelirlerindeki büyüme, otel yönetim sistemlerinde teknolojinin önemini artırıyor
Haberleşme sektörünün paydaşları Turkcell ev sahipliğinde buluştu
Haberleşme sektörünün paydaşları Turkcell ev sahipliğinde buluştu