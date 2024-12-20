Teknolojik yatırımlarla büyüyen Küpeliler, tutkal fabrikası kuracak

ABDULLAH SÖNMEZ / ESKİŞEHİR

Eskişehir’de 1981 yılında çimento ticareti yaparak faaliyetlerine başlayan Küpeliler Endüstri A.Ş, bugün Çimento Fabrikası, Sunta Fabrikası, OSB Levha Fabrikası, Ambalaj Fabrikası, Hazır Beton, İnşaat ve Madencilik olmak üzere 7 ayrı iş kolunda hizmet veriyor. Kuruluş aşamalarından bugüne kadar uzanan gelişim sürecine değinen Küpeliler Endüstri A. Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Küpeli, “1981’de çimento ticaretiyle başladığımız bu yolculukta, 2000 yılında hazır beton tesisi kurduk. 2004’te ise Kütahya Simav’da sunta üretimine başladık. 2006 yılında Eskişehir’deki Suntasan şirketini satın aldık. Zamanla farklı sektörlere yayılarak büyümemizi sürdürdük” diye konuştu.

Özellikle sanayiye yönelik hamlelerle ülke ekonomisine katkı sağlama hedefinde olduklarını aktaran Küpeli, Eskişehir’in İnönü ilçesinde 350 bin metrekarelik alan üzerine kurulu ve son teknoloji makine parkurunu bünyesinde barından Çimento Fabrikası’nda üretime devam ettiklerini söyledi. Teknoloji odaklı yatırımlarını sürdürdüklerini belirten Küpeli, son olarak ekim ayında 127 milyon Euro’luk yatırımla yeni sunta fabrikalarında üretime başladıkları bilgisini paylaştı. Yatırımlara hız kesmeden devam edeceklerini vurgulayan Küpeli, bu kapsamda bir tutkal tesisi kurmayı planladıklarını sözlerine ekledi. Küpeli, "Türkiye’nin yapı malzemeleri alanındaki ihtiyaçlarını karşılamak adına yenilikçi ürünler üretmeyi amaçlıyoruz. Yatırımlarımızı sadece sanayi alanında değil, teknolojiyle de destekleyerek büyütüyoruz. Gerçekleştirdiğimiz hamlelerle özellikle inşaat sektöründe artan maliyetlere çözüm sunmayı amaçlıyoruz. Sektörümüzde ihtiyaç duyulan ürünlere doğrudan yanıt vererek, ithalatın önüne geçebileceğimize inanıyoruz. Bu doğrultuda öncelikli hedefimiz bir tutkal üretim tesisi kurmak" dedi.

“Can kaybı yaşamamak için radikal kararlar alınmalı”

Eskişehir’in ikinci derece deprem bölgesinde yer aldığını ve 2000 yılından önce inşa edilen yapıların büyük bir risk taşıdığını vurgulayan Küpeli, şehrin acil dönüşüme ihtiyaç duyduğunu belirterek, "Olası bir depremde can kaybının yaşanmaması için bugünden tedbirler süratle alınmalı. Gerekirse radikal kararların alınmasında da tereddüt edilmemeli. Çünkü kentsel dönüşüm olmazsa olmazımız. Uygun metotlarla ve gerekirse dikey mimariyle kentimizi 8-9 şiddetinde depreme dayanabilecek binalarla modern hale getirmek gerekiyor. Şehrin güvenliği ve modernleşmesi için Eskişehir’in yüksek yerlerinde sağlam zemine sahip bölgelerde yeni yerleşim alanları oluşturulması önem taşıyor. Bu süreci doğru planlayabilirsek, hem Eskişehir dahada modern bir görünüme kavuşacak hem de bölgenin ekonomik potansiyeli artırılacak” açıklamasında bulundu.

Eskişehir'deki arsa maliyetlerinin ve kalifiye iş gücü eksikliğinin inşaat sektöründe maliyetleri artırdığına dikkat çeken Hasan Küpeli, kentsel dönüşümün bir an önce başlatılması gerektiğini ifade etti. Küpeli, sözlerine şöyle devam etti: “Şu anda kırsalda bile neredeyse yüzde 50’ye varan arsa payları inşaat maliyetlerini çok artırmaya başladı. Çözüm önerisi olarak bir an evvel kentsel dönüşümün hayata geçirilmesi lazım. Örnek vermek gerekirse Gündoğdu Mahallesi gibi bölgelerde, iki adet müstakil evi olan yapı sahiplerine 3- 4 daire verilerek cazip hale getirilebilir. Bunu yaparken belediyeye de daireler verme şartı getirilebilir. Yüksek katlı yapılar üreterek kalan dairelerin müteahhite kalmasıyla ada bazlı çözüm geliştirilebilir. Böylece belediye ve müteahhit iş birliği ile şehirde kaliteli yaşam alanları oluşturulabilir. Hava akımının rahat sağlandığı çok geniş sokak ve yollar yapılabilir.”

“Sanayide inovasyon ve teknoloji şart”

Sanayi alanında ilerlemenin yolunun teknolojiden geçtiğini belirten Küpeli, “Sanayide inovasyon yapmadığınız sürece rekabetçi kalamazsınız. Küpeliler Endüstri A.Ş. olarak, teknolojiyi en etkin şekilde kullanarak büyüyoruz. Yeni yatırımlarımızı da bu doğrultuda planlıyor, ülkemizin ekonomisine katkıda bulunmayı amaçlıyoruz. Eskişehir ve çevresindeki inşaat sektörüne yönelik malzeme tedariki için bölgenin önemli bir aktörü olmayı sürdüreceğiz” ifadelerini kullandı.