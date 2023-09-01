Teknolojinin enerjisi yeşilleniyor

SELENAY YAĞCI / BERLİN

IFA’nın dün basına özel açılışında, birçok küresel markanın yaşam alanlarını hem daha akıllı hem de daha sürdürülebilir hale getirme amacıyla yaptığı yatırımlara odakladığı görüldü. Son yıllarda dünyanın farklı coğrafyalarında görülen aşırı sıcaklar, seller ve yangınlar tüketici talebinde de sürdürülebilirliği daha önemli hale getirirken; markaların bu alandaki çalışmaları da yoğunlaştı. Gelecek bir yıl boyunca kullanılacak teknolojilerin görücüye çıktığı ve henüz geliştirilme aşamasında olan en inovatif ürünlerin sergilendiği fuara bu yıl, 48 farklı ülkeden 2 bin 59 marka katılıyor. Özellikle pandemi sonrası yaşam alanlarına verilen önemin etkileri ve son yıllarda enerji sektöründe yaşanan krizler de öne çıktı. Çamaşır makinesinden QLED TV’lere kadar tüm modellerin cep telefonundan yönetilmesi ve ürünlerin yapay zekâ yardımıyla yaptığı enerji tasarrufu birçok markanın ana gündemi oldu. Fuara katılan markaların, tüketici elektroniğinde yapay zekâ alanındaki yenilikçi yaklaşımların yanı sıra kablosuz şarj ürünlerindeki artış da dikkat çekti. Fuara katılan çok sayıda marka, yeni ürün tanıtımlarını IFA’da gerçekleştirirken; TV, kablosuz hoparlör, robot süpürge ve akıllı ev teknolojisi alanında çok sayıda farklı ürün stantlarda yerini aldı. Samsung, LG, Lenovo ve Asus gibi küresel markaların yer aldığı fuara Apple ve Google katılmadı. Bu yıl IFA’da ilk kez kurulan ‘Sürdürülebilirlik Köyü’ ile sürdürülebilirlik teması öne çıkarken, Liderler Zirvesi’nde yenilikçi yaklaşımlar konuşulacak. Robotlar Evinde ise farklı robotlar ziyaretçilere sergilenecek. IFA’da startup’lar için de IFA Next çatısı altında özel bir etkinlik düzenlenecek. Programa dünyanın dört bir yanından 400’den fazla startup katılacak. Bu yıl 144 ülkeden 180 bin ziyaretçinin gelmesi beklenen fuar, 5 Eylül’e kadar devam edecek.

Samsung’dan ‘akıllı şeyler’

Organizasyonda yer alan firmalardan Samsung Electronics, dünkü basın toplantısında bağlantılı ev cihazlarına yönelik en yeni teknolojilerini sergiledi. Samsung, IFA 2023 Fuarı’nda, SmartThings vizyonunun, enerji tasarrufu sağlamaktan güvenliği artırmaya ve eğlence içeriklerine erişimden günlük yaşamı daha verimli hale getirmeye kadar, tüketicilerin önem verdiği konulara öncelik vermek olduğunu vurguladı. Samsung Avrupa Pazarlama Müdürü Benjamin Braun, “SmartThings ekosisteminin, insanların önemsediği bağlantıları daha da fazla kurmasına imkan tanıyacak şekilde büyümesini ve gelişmesini sağlamak için teknolojideki en son yeniliklerin sunduğu imkanlardan yararlanmaya devam edeceğiz. Samsung olarak kullanıcılarımızın en çok önem verdikleri kişilerle, mekanlarla ve en güzel anlarla arasındaki bağı sağlama konusunda kararlıyız” dedi. Samsung’dan yapılan açıklamada, “Üst üste 17 yıldır dünyanın bir numaralı TV markası ve 8 yıldır da Türkiye pazarının lideri olan Samsung, Micro LED ekran serisinin tamamını yıl sonuna kadar Avrupa’ya sunmayı planlıyor” denildi. 200 milyondan fazla pilin çöpe gitmesini engelleyecek Wi-Fi ile şarj teknolojisi geliştirdiklerini ifade eden Braun, aynı zamanda su geçirmeyen tablet ve yapay zekâ enerji modeli ile enerji kullanımını yüzde 70’e kadar azaltan çamaşır makinesi ürettiklerini söyledi.

Akıllı cihazlara tek kumanda

Kullanıcıların bulundukları her yerden evlerini kontrol etmesini sağlayan SmartThings ekosistemi, 285 milyon kullanıcının evlerini ihtiyaçlarına göre uyarlayıp kişiselleştirmesine, tek bir uygulama aracılığıyla birden fazla cihazı ve ev aleti arasında kesintisiz bağlantı kurmasına ve bunları kontrol etmesine imkan tanıyor. Avrupa genelinde ev yaşamının önemi gün geçtikçe artarken; her 10 tüketiciden 7’sinin teknolojinin, günlük yaşam aktiviteleri üzerinde olumlu bir etkisi olduğu konusunda hemfikir olduğu kaydedildi.

Tüketcinin gündemi maliyet

Samsung yetkilileri Berlin’deki basın toplantısında Avrupa geneline yönelik anket sonuçlarını paylaştı. Araştırmada tüketicilerin tasarruf eğilimleri öne çıktı. Avrupa genelinde artan enerji fiyatlarıyla birlikte , ankete katılanların %72’si evlerindeki cihazları çalıştırmanın maliyeti konusunda endişe duyuyor . SmartThings Energy, bu endişeleri gidermeye yardımcı olmak için, kullanıcıların, kendi cihazlarının kullandığı enerjiyi ihtiyaçlarına göre optimize etmesine ve enerji kullanımını azaltmasına yardımcı oluyor. Örneğin, SmartThings Energy’deki Yapay Zeka Enerji Modu, Ecobubble özelliğini devreye alarak çamaşır makinenizin enerji kullanımını izlemenizi ve sıcak yerine soğuk suyla yıkama yaparak %70’e kadar enerji tasarrufu yapmanızı sağlıyor.

Bosch’un Amiral Gemisi ‘Green Collection’

Bosch, fuarda yüksek enerji verimliliği sunan ve daha fazla sürdürülebilir malzemeden üretilen ‘Green Collection’ (Yeşil Koleksiyon) serisiyle öne çıkıyor. Green Collection, enerji verimliliği sınıfı B olan çok düşük enerji tüketiminin yanı sıra daha çevre dostu malzemelerle üretilen buzdolabını içeriyor. Bu ürün, geleneksel üretim malzemeli bir modele göre üretim malzemesinde yüzde 33 daha az CO2 (karbondioksit) içeriyor. Serideki bulaşık makineleri ise A ve B enerji verimliliği sınıfl arıyla düşük enerji tüketimi sağlayıp karbondioksit oranı azaltılmış paslanmaz çelikten üretiliyor. Marka ayrıca Home Connect özelliğine sahip mutfak robotunun yenilikçi özelliklerini de sunuyor. BSH Ev Aletleri Grubu Gelişen Pazarlar Bölgesi CEO’su Gökhan Sığın, “BSH olarak en son teknolojiye sahip enerji verimli ürün ve hizmetlerimizle müşterilerimizin hayatını kolaylaştırırken gezegenimizin ve yeni nesillerin geleceği için sürdürülebilirliği tüm süreçlerimizin ana odağında tutuyoruz. Bu doğrultuda, yüksek enerji verimli ürünlerimizde sürdürülebilir malzeme kullanarak karbon salımımızı azaltıyoruz” dedi.

LG’den ‘Net-Sıfır Ev’ platformu

LG Electronics (LG), IFA 2023’te “Net-Sıfır Ev” ile daha sürdürülebilir bir yaşam tarzı vizyonunu ortaya koyuyor. Kapsamlı LG Ev Enerji Platformu, ev enerji yönetimi, dolayısıyla sürdürülebilir bir ev için eksiksiz bir çözüm olarak sunuluyor. Bu platform, Enerji Depolama Sistemini (ESS) ve Therma V R290 Monobloc havadan suya ısı pompasını (AWHP) kapsayan ısıtma ve soğutma sistemini içeriyor. Platform, LG Electronics ESS ve LG Therma V AWHP’yi birleştirerek, üretim ve depolamadan kullanım ve korumaya kadar tüm spektrum dahil olmak üzere verimli ısıtmanın yanı sıra kullanıcı dostu enerji yönetimi sunuyor.