Omega Grup, meslek liselerine ilgiyi artırmak için öğrencilere yönelik eğitimler başlattı

Ustalık, artık yalnızca el becerisiyle değil teknolojiyle de gelişiyor. Ancak Türkiye’de teknik kariyerlerin cazibesi hızla düşerken, sektör nitelikli iş gücü bulmakta her geçen gün daha da zorlanıyor. Türkiye genelinde 3 binden fazla ustayı bünyesinde barındıran Omega Grup, meslek liselerine olan ilginin azlığına dikkat çekiyor. Grup bünyesindeki ProAsist ve Mr Usta markalarıyla ustaları dijital dünyaya entegre eden şirket, istihdam sorununa karşı çözüm arayışında eğitim kurumlarıyla güçlü iş birlikleri geliştiriyor.

“Öğrenciyi ikna ediyoruz ama ailelerde bariyer çok yüksek”

ProAsist markasıyla, Türkiye genelindeki meslek liselerinde ve üniversitelerde eğitim altyapısının güçlenmesi için iş birlikleri geliştiren şirket, ProAsist Akademi üzerinden öğrencilere dijital ortamda teknik eğitimler sunuyor. Ayrıca, başta endüstri meslek liseleri olmak üzere pek çok okulda kurulan ProAsist Atölyeleri ile öğrencilere sahada deneyim kazanabilecekleri staj imkânları sağlanıyor.

Omega Grup’un yürüttüğü bu programlar sadece teorik bilgi vermekle kalmıyor; öğrencileri doğrudan iş hayatına hazırlayan saha eğitimleri, gerçek projelerde görev alma fırsatları ve mezuniyet sonrası doğrudan istihdam olanağı da sunuyor. Tüm bu çalışmalar, gençlerin teknik mesleklere olan ilgisini artırmayı ve sektörün geleceğini güvence altına almayı hedefliyor. Bu konuda en temel engelin toplumsal algı olduğunu belirten Omega Grup Yönetim Kurulu Başkanı Öner Çelebi, “Meslek liselerine öğrenci bulmak çok zor. Kariyer günlerinde öğrenciyi ikna ediyoruz ama ailesini ikna edemiyoruz. Herkes çocuğunu üniversiteye göndermek istiyor. Çok kıymetli ustalar olabilecek yetenekteki çocukları bu nedenle kaybediyoruz” diyerek, sektördeki algı probleminin altını çiziyor.

“Teknik eğitimin geleceği, öğrenciden önce aileyi kazanmakla başlıyor”

Teknik eğitimin çağın teknolojik gerekliliklerine tam uyum sağlayamaması, öğrencilerin teknik alanları cazip bulmaması, sektör maaşlarının yeterince tatmin edici olmaması ve gençlerin akademik kariyere yönelme eğilimi; bu sürecin temel nedenleri arasında yer alıyor. Omega Grup ise bu zinciri kırmak amacıyla yalnızca öğrencilere değil, velilere de mesleki eğitimin değerini anlatacak çalışmalar yapıyor.

Şirketin düzenlediği kariyer günlerinde yalnızca öğrencilerle değil, velilerle de birebir temas kuruluyor; teknik mesleklerin gelecekteki rolü, dijitalleşme ile dönüşen ustalık kavramı ve sektörün sunduğu gelişim fırsatları hakkında bilgilendirme yapılıyor. ProAsist Akademi ve saha eğitimleri gibi uygulamalı öğrenme programları örnek gösterilerek, teknik bir kariyerin sanılanın aksine durağan değil, dinamik ve yükselen bir alan olduğu vurgulanıyor.

“Ustalığı dijital çağın becerileriyle yeniden tanımlıyoruz”

Omega Grup’un amacı, teknik meslekleri ‘ikinci plana atılan’ bir seçenek olmaktan çıkarıp; yüksek teknolojiyle iç içe, dijital beceri isteyen, stratejik düşünmeyi gerektiren bir kariyer yolculuğu olarak yeniden tanımlamak. Bu yaklaşım hem bireysel farkındalığı artırıyor hem de uzun vadede sektöre daha bilinçli ve donanımlı bir iş gücü kazandırılmasına olanak tanıyor.

Öner Çelebi, şirketin vizyonunu şu sözlerle özetliyor:

“Ustalığı yalnızca geçmişin birikimiyle değil, geleceğin teknolojisiyle yeniden tanımlıyoruz. Bugünün ustası yalnızca iyi bir teknisyen değil, aynı zamanda iyi bir problem çözücü, hızlı bir karar verici ve dijital okuryazarlığa sahip bir uzman. Biz bu vizyonla hem gençlere hem ailelerine teknik mesleklerin aslında ne kadar değerli olduğunu göstermeye çalışıyoruz.”