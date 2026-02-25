Teknosa 2025 yılı 4. çeyrek bilançosunu açıkladı
Teknosa İç ve Dış Ticaret A.Ş. (TKNSA), 2025 yılı dördüncü çeyrek bilançosunu Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) paylaştı.
Teknosa İç ve Dış Ticaret A.Ş. (TKNSA), 01.01.2025 – 31.12.2025 döneminde toplam -2.250.985.000 TL zarar açıkladı.
Şirket, 2024 yılı 12 aylık dönemde -1.858.498.000 TL zarar açıklamıştı.
Şirketin çeyreklik zararı ise -909.738.602 TL oldu. Şirketin hasılatı bir önceki yılın aynı dönemine göre %8 azaldı. Şirketin özkaynakları çeyreklik dönemde %56 azaldı.