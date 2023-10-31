Teknosa, e-ticaret brüt işlem hacmini üçe katladı

Sabancı Holding iştiraklerinden Teknosa, müşteri ve dijitalleşme odaklı yatırımlarının büyümedeki olumlu etkilerini görmeye devam ediyor. Benzersiz müşteri deneyimi için çoklu kanal deneyimini artıran Teknosa, 2023 yılının 9 ayında geçen yıla göre yüzde 130 büyüyerek, 24 milyar 861 milyon TL ciroya ve 591 milyon TL net kâra ulaştı. Türkiye’de sektörünün ilk teknoloji odaklı pazaryeri iş modelini tüketicilerle buluşturan Teknosa, e-ticaretteki başarılı ve sürdürülebilir büyüme stratejisiyle brüt işlem hacmini (GMV) yüzde 211 oranında artırarak, 4 milyar 963 milyon TL’ye taşımayı başardı.

Teknosa, ilk iki çeyrekteki güçlü performansını üçüncü çeyrekte de devam ettirerek, geçen yılın aynı dönemine göre cirosunu yüzde 129, e-ticaret brüt işlem hacmini de yüzde 197 oranında artırdı. Teknosa, üçüncü çeyrekte FAVÖK (Faiz, Amortisman ve Vergi Öncesi Kâr) tutarını cirodan da fazla artırarak, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 145 oranında artışla 950 milyon TL’ye ulaştırdı.

“Stratejik yatırımlarımızı aralıksız sürdürüyoruz”

İlk dokuz aya ilişkin sonuçları değerlendiren Teknosa Genel Müdürü Sitare Sezgin, sürdürülebilir kârlı büyüme odağıyla ve çoklu kanal stratejisiyle istikrarlı bir başarı yakaladıklarını vurguladı. 9 ayda 24,9 milyar TL ciroya ve 591 milyon TL net kâra ulaştıklarını bildiren Sezgin, “E-ticarette de brüt işlem hacmimizi (GMV) üç katına çıkararak pazarın ve dünya örneklerinin de üzerinde bir büyüme sergilemekten çok mutluluk duyuyorum.” dedi.

“Akıllı teknoloji deneyimi sunuyoruz”

Bu yılın üçüncü çeyreğinde dijital kanallarıyla birlikte yeni mağaza yatırımlarında ve mevcut mağazaları dijital konsepte dönüştürme çalışmalarına devam ettiklerini belirten Sezgin, şunları kaydetti: “İzmir, Muğla ve Eskişehir illerinde yeni mağazalarımızı açarken, Bursa, Tokat ve Kahramanmaraş’taki mağazalarımızı, müşteri memnuniyetini en üst düzeye çıkaracak benzersiz müşteri deneyimi sunmak ve teknoloji odaklı bütünsel müşteri deneyimine sahip olmak amacıyla dijital konsepte dönüştürme kapsamında yeniledik. Özel markamız Preo’da ürün çeşitliliğini artırmayı sürdürdük. Ayrıca değer odaklı işlerimizde büyümeye devam ederek daha fazla müşteriye ulaşmayı başardık. Çevresel etkiyi en aza indirgemek hedefiyle yenilenmiş telefon ve bakım onarım hizmetlerimizle müşterilerimize hizmet sunmaya devam ediyoruz. Önümüzdeki dönemde bunu daha da ileriye taşıyarak farklılaşan uygulamalarımızla kişiselleştirilmiş ve katma değerli hizmetler sunmayı hedefliyoruz. 16 yıldır devam eden Kadın için Teknoloji projemizin yeni dönem eğitimlerini başarıyla sürdürüyoruz. Deprem bölgesinde yüz yüze eğitimleri de kapsayan projemizde bu yıl 4 bin kadına ulaşmayı hedefliyoruz.”