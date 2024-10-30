Teknosa ve Samsung iyi niyet anlaşması imzaladı

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Teknosa Üst Yöneticisi (CEO) Sitare Sezgin ve Samsung Türkiye Başkanı ve CEO'su Jeff Jo'nun katılımıyla Güney Kore'de imzalanan anlaşma, tüketicilere yönelik yenilikçi çözümleri artırmayı hedefliyor. Anlaşma kapsamında iki şirket, 2025'e kadar tüketicilere Galaxy AI yenilikleri ve katlanabilir cihazlar gibi Samsung'un son teknoloji ürünlerine daha avantajlı koşullarla erişim imkanı sunmayı planlıyor.

Daha geniş kitlelere ulaşılacak

Ortaklık kapsamında, Türkiye genelindeki Teknosa mağazaları ve çevrim içi kanallarında yer alan Samsung ürün gamı genişletilecek ve tüketicilere yıl boyunca çeşitli kampanya ve tekliflerle ulaştırılacak. Özellikle Samsung'un Galaxy S ve Galaxy Z serilerinde ortak tanıtım faaliyetleri yoğunlaştırılacak ve premium akıllı telefon deneyiminin daha geniş bir kitleye ulaştırılması sağlanacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Sezgin, ülke genelinde mağazaları ve çevrim içi kanallarında müşterilerin teknoloji ihtiyaçlarını bütünsel bir deneyimle karşıladıklarını belirtti.

Sezgin, "Samsung ile yaptığımız bu anlaşmanın, tüketicilerimizin son teknolojilere benzersiz bir deneyimle erişimine katkıda bulunacağına inanıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Samsung Türkiye Başkanı ve CEO'su Jeff Jo da Galaxy AI dünyasının sunduğu kolaylıkları 2025'te daha fazla kullanıcıya ulaştırmayı hedeflediklerini vurguladı.

Jo, "Bu doğrultuda, Teknosa'nın güçlü mağaza altyapısı, mobil ürünlerimizin Türkiye’deki tüketiciler için daha erişilebilir kılınmasında önemli bir rol oynayacak." ifadelerini kullandı.