Teknosa'nın akılla satış danışmanı asistanı Bilge'ye ödül

Sabancı Holding iştiraklerinden Teknosa, perakende sektörünün en prestijli organizasyonları arasında yer alan Perakende Günleri 2026 kapsamında gerçekleştirilen Perakende Güneşi Ödülleri’nde ödüle layık görüldü. Teknosa’nın tüm satış ekiplerinin müşterilere daha hızlı, doğru ve kişiselleştirilmiş hizmet sunmasını desteklemek amacıyla geliştirdiği “Bilge: Akıllı Satış Danışmanı Asistanı” projesi, Dijital Pazarlama Başarı Ödülü kazandı.

İstanbul Haliç Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilen Perakende Günleri 2026’da perakende sektörünün dönüşümüne yön veren yenilikçi uygulamalar ve başarılı projeler değerlendirildi. Teknosa’nın yapay zekâ destekli satış danışmanı asistanı Bilge, tüm mağaza ekiplerinin ürün ve hizmetler hakkında ihtiyaç duyduğu bilgilere hızlı erişimini sağlayarak müşteri deneyiminin geliştirilmesine katkı sunuyor.

Teknosa, teknolojiyi insan odaklı yaklaşımla buluşturan projeleriyle müşterilerine daha iyi bir deneyim sunmaya ve perakende sektöründe dijital dönüşüme katkı sağlamaya devam ediyor.