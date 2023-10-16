Teksan’a yeni CEO

Kesintisiz güç sistemleri alanında hizmet veren Teksan’ın yeni CEO’su Dr. Oğuz Can oldu.

İstanbul Teknik Üniversitesi Makine Mühendisliği’nden mezun olan ve yüksek lisansını aynı üniversitede enerji alanında yapan Can, Marmara Üniversitesi Mühendislik Yönetimi Ana Bilim Dalında İngilizce doktora programını tamamladı.

Can, 1994- 2010 yılları arasında İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştirak şirketlerinde sırasıyla; İsbak AŞ. Ar-Ge Müdürü, İstanbul Enerji AŞ. Proje Geliştirme Müdürü-Yenilenebilir Enerjiler, İSTAÇ AŞ. Sistem Geliştirme ve Strateji Müdürü görevlerini üstlendi. 2010-2016 yıllarında Recydia/Caltagirone S.p.a, Kuruluşu, Organizasyonu ve Genel Müdürlüğü, 2016- 2018 yılları arasında Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nda Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü, 2018- 2021 yılları arasında ise Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Danışmanlığı görevini yürüttü. Görevi süresince Enerji Verimliliği Dairesi’nin kurulması, ilk Ulusal Enerji Verimliliği Eylem Planı’nın hayata geçirilmesinde rol oynadı.

2021 yılından bu yana Nükleer Düzenleme Kurumu’nda Teknik Başkan Yardımcılığı görevini yürüten Can, ulusal ve küresel çapta büyük projeler arasında bulunan 4 x 1.200 MW Akkuyu Nükleer Güç Santralı projesinin her alandaki teknik denetimin sorumluluğunu üstlendi.

Sektörel STK’larda kurucu üye ve yönetim kurulu üyelikleri bulunan Can’ın yenilenebilir enerji, enerji verimliliği, akıllı ulaşım sistemleri, sürdürülebilirlik, iklim değişikliği ve döngüsel ekonomi alanlarında seminer, bildiri ve yayınları bulunuyor.