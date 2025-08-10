Teksan’dan yeni yatırımlar için uluslararası iş birliği

İki şirket arasında yapılan iş birliğinin imzaları Teksan’ın Kocaeli’deki fabrikasında Teksan CEO'su Dr. Oğuz Can ve REPT Battero Denizaşırı İş kolu CEO'su Andrew Tang tarafından atıldı.

140’tan fazla ülkeye güvenilir enerji çözümleri ihraç eden Teksan enerji depolama teknolojilerinde dünyanın beşinci büyük üreticisi REPT Battero ile stratejik iş birliğine imza attı.

İşbirliği; iki markanın güçlerini sektör ihtiyaçları doğrultusunda birleştirmesinin yanı sıra enerji dönüşümünde kapsamlı ve sürdürülebilir iş modellerine olan ihtiyaca yön veren güçlü bir sinyal niteliği taşıyor.

Teksan'ın sürdürülebilir ve güvenilir enerji çözümleri, REPT Battero’nun yüksek teknoloji ve üstün ürün kalitesi ile daha geniş uygulama alanlarına taşınıyor. Rept Battero, Çin'in üçüncü büyük kapasiteli üreticisi konumunda bulunuyor.

Anlaşma kapsamında Teksan ve REPT Battero enerji depolama sistemleri alanında Türkiye ve ortak hedeflenen diğer pazarlarda ticari, endüstriyel ve şebeke bağlantılı segmentlerde mühendislik, satış ve pazarlama, sistem entegrasyonu ve satış sonrası hizmetler faaliyetlerinde birlikte çalışma kararı aldı. Pazara sunulacak yüksek teknolojili ürünlerin teknik uzmanlık ve iyi mühendislik uygulamaları ile enerji dönüşümüne katkı sunması hedefleniyor.

"Müşterilerimizin ihtiyaçlarını en iyi uygulamalarla karşılayacağız "

İmza töreninde açıklamalarda bulunan Teksan CEO'su Dr. Oğuz Can, şirketin her zaman yüksek müşteri memnuniyetiyle taçlanmış, güvenilir, verimli ve yenilikçi enerji çözümleri sunmayı misyon edindiğini söyledi.

Sektördeki en iyi uygulamaları, teknik ve teknolojileri takip ederek, ürünlerini, hizmetlerini ve süreçlerini sürekli iyileştirdiklerini dile getiren Can, “Ürünlerimizin güvenliği, güvenilirliği, emre amadeliği ve sürekliliği Teksan markasının temel önceliklerini teşkil etmektedir." dedi.

İmzalanan işbirliği anlaşmasının detaylarını paylaşan Can, şu değerlendirmelerde bulundu:

“Teknoloji, kalite ve kapasite olarak lider enerji depolama üreticilerinden REPT Battero ile ilk adımını attığımız bu işbirliğiyle ‘Sıfır Karbon’ hedefinde enerji çözümlerimizi daha da genişletmiş oluyoruz. İşbirliğimizi ticari ve operasyonel mükemmellik eksenlerinde müşterilerimizin ihtiyaçlarının en iyi uygulamalar ile karşılanması odağında şekillendirdik. Üretim, satış ve güçlü satış sonrası hizmetleri alt yapısıyla çözümlerini tüm dünyaya ulaştıran Teksan, enerji depolama alanında 6 yılı aşkın AR-GE çalışmaları yürütmektedir. Teksan TESS markası altında yerli BMS ve EMS çalışmaları, hava ve sıvı soğutmalı patentleri, yenilenebilir ve elektrikli araç şarj entegreli ürünleri ile edindiği kazanımlarını REPT Battero ile sektöre sunacağı hızlı ve güvenilir ürün yelpazesini artıracak."

"Türkiye ve Avrupa pazarındaki konumumuz güçlenecek"

REPT Battero CEO'su Andrew Tang ise yakın zamanda Amerika ve Endonezya’da fabrika açtıklarını belirterek, enerji depolama alanında zirveyi hedeflediklerini söyledi.

Teksan işbirliğinin kendileri için önemine dikkati çeken Tang, deneyimli, saha tecrübesine sahip, çözüm odaklı iş ortaklarının önemli olduğunu bildirdi.

Tang, "Teksan 30 yılı aşkın tecrübesiyle sadece ürün satış ve pazarlama noktasında değil mühendislik çözümleri sunma noktasında da bize katkı sağlayacak. Bu işbirliği, Türkiye ve Avrupa pazarındaki konumumuzu daha da güçlendirmekle kalmayacak; aynı zamanda terzi usulü çözüm geliştirme ve saha uygulamalarıyla yenilenebilir enerjinin daha çok entegre olduğu, üretim ve şebeke esnekliklerinin daha artırıldığı Sıfır Karbon enerji dönüşümü vizyonumuzu daha geniş coğrafyalara taşıyacak" dedi.