Tekstilde tasarruf için Gümüş Enerji’den inovatif çözüm

ALİ ŞAHİN/BURSA

Minimum enerji ile doğaya duyarlı ve verimli üretim yapmak amacıyla çalışmalarını sürdüren Gümüş Enerji tekstil baskısında kullanılan doğalgazı yüzde 80 oranında azaltacak bir buhar sistemi geliştirdi. Baskının kumaşa fikse edildiği süreçteki prosesi değiştirerek önemli bir verimlilik ve tasarruf sağladıklarını belirten Gümüş Enerji Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Gümüş, “Biz firmamızın kuruluşu itibarıyla geri kazanımdan ziyade prosesleri değiştirerek minimum enerji sarfiyatı ile üretimin gerçekleşmesini sağlamayı amaçlıyoruz. Bu konudaki en büyük değişikliğimiz de tekstil sektöründe oldu. İtalya meşei’li olarak geliştirilen ve halihazırda bütün sektörde kullanılan baskının kumaşa işlenmesini sağlayan ısıl işleme yeni bir boyut kazandırdık. Mevcutta baskı kumaşa 102 derece sıcaklığındaki su buharı ile fikse edilir. İşlem tamamlandığında ise sıcaklığı 101 derece olarak bacadan atılır. Burada önemli bir enerjinin boşa gitmesi söz konusu. Biz de geliştirdiğimiz teknoloji ile prosesi yeniden tasarladık. 101 derece düşen su buharını arındırdıktan sonra yeniden prosese yönlendirip sıcaklığını 102 dereceye çıkarıyoruz. Bu da beraberinde yüzde 80’lik bir tasarruf getiriyor” dedi.

“1 milyon dolar tasarruf sağlıyor”

Geliştirdikleri makinenin 1 saatte 100 metreküp doğalgaz tasarrufu sağladığını belirten Gümüş, “Yaptığımız hesaplamalar bize her makinenin yıllık 1 milyon dolarlık doğalgaz tasarrufu sağladığını gösteriyor. Tamamen ithal bir ürün olan doğalgazda böyle bir tasarruf özellikle günümüzde çok daha kıymetli bir hal aldı. Bu projemiz için TÜBİTAK’tan destek aldık. Patantler ile de korumasını sağladık. Şimdi üretim için mevcut alanımızdan daha geniş bir üretim tesisi bakıyoruz. Toplamda yine Bursa’da 10 milyon dolarlık bir yatırım ile bu projeyi hayata geçirmeyi planlıyoruz” diye konuştu. Ürün konusunda Hindistan ve Pakistan ile görüşme halinde olduklarını ve yakın zamanda bu iki ülkeye ihracat da gerçekleştireceklerini söyleyen Gümüş, “1997’de kurulduğumuzdan beri daha az enerji ile üretim yapmak adına çözümler sunuyoruz. Bu açıdan bakınca geldiğimiz nokta çok kıymetli. Elbette yaptığımız tek iş bu değil. Fabrika bacalarındaki atık ısıdan elektrik enerjisi üretiyoruz. Bu konuda da patentlerimiz var. Hibrit tohum kurutma sistemleri hakkında çalışıyoruz. Sanayide ısının olduğu her yerde çözüm sunmaya gayret ediyoruz” ifadelerini kullandı.

“Tekstilden suyu çıkaracağız”

Tekstildeki su kullanımını azaltacak bir proje konusunda da İngiliz bir şirketle ortak çalıştıklarını belirten Mustafa Gümüş, “Susuz boyama konusunda iddialı bir çalışma var. Proje ortağımız olan İngiliz firma doğru oranda boyayı kumaşa aktaracak biz de onun su gerektirmeyecek şekilde tutunmasını sağlayıp banyo sürecini ortadan kaldıracağız. Bunu başardığımızda tekstil boyahanelerinde ve çevresel konularda önemli bir problem olan su kirliliğinin önüne geçmiş olacağız” dedi.