Telegram 540 milyon dolar kar etti

Financial Times tarafından görülen bir şirket sunumuna göre, Dubai merkezli grup yatırımcılara, bir önceki yıl 343 milyon dolar olan gelirlerinin 2024 yılında 1,4 milyar dolara ulaştığını söyledi.

Sonuçlar, Telegram'ın kısmen ödeme yapan kullanıcı sayısındaki artış ve kurduğu kripto para birimiyle ilgili bağlantılardan elde ettiği kazançlarla desteklendiğini gösteriyor.