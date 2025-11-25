Telekom devi 6 bin çalışanını işten çıkaracak

İspanya'nın telekomünikasyon devi Telefónica SA, kapsamlı bir maliyet kesinti programı kapsamında ülkede 6 bin 88 kişiyi işten çıkarmayı planlıyor.

Unión General de Trabajadores işçi sendikasının sözcüsü Salı günü yaptığı açıklamada, işten çıkarmaların şirkete bağlı yedi kuruluşa yansıyacağını söyledi. Sendika, Pazartesi günü ilk olarak 5 bin 300'den fazla işten çıkarma olacağını duyurmuştu ancak Telefónica'nın etkilenen birimlerle görüşmelerini tamamlamasının ardından bu sayı güncellendi.

Telefónica CEO'su Marc Murtra, şirketin yıl sonu serbest nakit akışı tahminini düşürmesi ve temettüsünü yarıya indirmesinin ardından, işletme giderlerini azaltmaya yönelik planını kısa süre önce duyurmuştu.

Açıklamaların ardından şirket hisseleri, yüzde 13 değer kaybetti ve bu, kayıtlardaki en kötü üçüncü günlük değer kaybı olarak kaydedildi.

Telefónica'nın son büyük işten çıkarma dalgası 2023 yılında gerçekleşmiş ve İspanya'da 3 bin 421 çalışan, yani işgücünün yaklaşık yüzde 16'sı şirketten ayrılmak zorunda kalmıştı.

Şirket sözcüsünün verdiği bilgilere göre Telefónica şu anda İspanya'da yaklaşık 25 bin, dünya genelinde ise 80 bin kişiyi istihdam ediyor.