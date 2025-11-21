  1. Ekonomim
  2. Şirket Haberleri
  3. Telekomünikasyon devi 13 binden fazla çalışanını işten çıkaracak
Takip Et

Telekomünikasyon devi 13 binden fazla çalışanını işten çıkaracak

Telekomünikasyon şirketi Verizon, 13 binden fazla çalışanını işten çıkaracağını duyurdu.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Telekomünikasyon devi 13 binden fazla çalışanını işten çıkaracak
Takip Et

Verizon Üst Yöneticisi (CEO) Dan Schulman, şirket çalışanlarına gönderdiği mektupta, müşterilerin ihtiyaçlarını karşılamak ve şirketin pazardaki liderliğini artırmak için değişmesi ve gelişmesi gerektiğini vurguladı.

Schulman, şirketin mevcut mali yapısının müşteriye sunulan değer teklifine yatırım yapma kapasitesini sınırladığını belirterek, tüm şirketin müşterilere en iyi hizmeti sunmaya odaklanacak şekilde yeniden konumlandırılması gerektiğini ifade etti.

Şirketi operasyonlarının basitleştirilmesi gerektiğini kaydeden Schulman, 13 binden fazla çalışanı işten çıkarmaya başlayacaklarını ve dış kaynak kullanımı ile diğer dış iş gücü giderlerini önemli ölçüde azaltacaklarını aktardı.

Schulman, teknolojideki ve ekonomideki değişimlerin tüm sektörlerde iş gücünü etkilediğini belirtti.

Şirket Haberleri
İstanbul Havalimanı Avrupa'nın en yoğun havalimanı oldu
İstanbul Havalimanı Avrupa'nın en yoğun havalimanı oldu
Emirates, ULTRAs'ta üst üste 8. kez 'Dünyanın En İyi Havayolu' seçildi
Emirates, ULTRAs'ta üst üste 8. kez 'Dünyanın En İyi Havayolu' seçildi
Golden Visa’da kritik uyarı: Geçersiz başvurular oturum kaybına yol açabilir
Golden Visa’da kritik uyarı: Geçersiz başvurular oturum kaybına yol açabilir
Alarko’nun kadın girişimciliğini desteklediği girişim öncüleri programı hibe başvuruları başladı
Alarko’nun kadın girişimciliğini desteklediği girişim öncüleri programı hibe başvuruları başladı
‘Şirketler her yıl gelirlerinin %5’ini suistimal nedeniyle kaybediyor’
‘Şirketler her yıl gelirlerinin %5’ini suistimal nedeniyle kaybediyor’
Konutta yüksek faiz, tasarruf finansmanda profil değiştirdi
Konutta yüksek faiz, tasarruf finansmanda profil değiştirdi