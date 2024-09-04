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Telekomünikasyon devinden “dev” işten çıkarma

Telia bu yıl 3 bin kişiyi işten çıkarmayı planlıyor.

Haber Merkezi
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Telekomünikasyon devinden “dev” işten çıkarma
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İsveçli telekomünikasyon operatörü Telia Co. İşletmeyi basitleştirme ve maliyetleri düşürme planının bir parçası olarak bu yıl işletme genelinde 3.000 kişiyi işten çıkarmayı planlıyor.

Telia, bu yılın ikinci yarısında 1,4 milyar İsveç kronu (135,9 milyon dolar) tutarında yeniden yapılandırma masrafı kaydetmeyi beklediğini ve beklenen yıllık tasarrufun en az 2,6 milyar kron olacağını söyledi.

Telia şu anda 19.000 kişiyi istihdam ediyor.

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