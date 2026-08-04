Temel Kotil Çalık Enerji Yönetim Kurulu Başkanı oldu

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Hüseyin ASLIYÜCE

Çalık Enerji’de üst yönetimde gerçekleşen görev değişikliği kapsamında, şirketin Genel Müdürlüğü’nü yürüten Kotil, Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini üstlendi. Kotil’in yerine ise Çalık Enerji İcra Kurulu Üyesi ve Operasyonlardan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Oğuz Kırkgöz, Genel Müdür olarak atandı.

Temel Kotil’in THY’deki kariyeri

Havacılık ve mühendislik alanındaki kariyeriyle öne çıkan Temel Kotil, THY’deki görevine Mart 2003’te Teknikten Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak başladı.

Kotil, Nisan 2005’te THY Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyesi olarak atandı. Yaklaşık 11 yıl boyunca şirketin genel müdürlüğünü yürüten Kotil, 2015 yılında Genel Müdürlük görevinin yanı sıra Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği görevini de üstlendi.

Kotil, 21 Ekim 2016’da THY Genel Müdürlüğü ve Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği görevlerinden ayrıldı. Görevden ayrılığının ardından THY Genel Müdürlüğüne Bilal Ekşi getirildi.

THY’de görev yaptığı dönem boyunca şirketin uluslararası büyüme sürecinin önemli bölümünde yönetimin başında bulunan Kotil, 2006’da Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği (IATA) Yönetim Kurulu üyeliğine seçildi. Avrupa Havayolları Birliği’nde (AEA) ise 2012’de başkan yardımcılığı, 2013’te başkanlık görevlerini üstlendi.

THY’nin ardından TUSAŞ’a geçti

Kotil, THY’den ayrılmasının ardından aynı yıl Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ (TUSAŞ) Genel Müdürlüğüne getirildi. Böylece havayolu sektöründeki üst düzey yöneticilik deneyimini savunma ve havacılık sanayisine taşıdı.

TUSAŞ Genel Müdürlüğü döneminde Milli Muharip Uçak, HÜRJET ve diğer havacılık ve uzay projelerinin geliştirilmesi ve şirketin küresel ölçekte büyütülmesine yönelik çalışmalarda görev alan Kotil, 2024 yılında Çalık Enerji’nin Üst Yöneticisi (CEO) olarak göreve başlamıştı.

Kotil, 1 Ağustos 2024 itibarıyla Çalık Enerji Genel Müdürlüğü görevini üstlenmişti.

Çalık Enerji’de yeni dönem

Son atamayla birlikte Kotil, Çalık Enerji’de genel müdürlükten Yönetim Kurulu Başkanlığına geçerken, şirketin operasyon yönetiminde de değişikliğe gidildi.

Çalık Enerji’nin yeni Genel Müdürü Oğuz Kırkgöz, daha önce İcra Kurulu Üyesi ve Operasyonlardan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yapıyordu.

Enerji sektöründe küresel rekabetin, enerji dönüşümünün ve yeni yatırım alanlarının önem kazandığı bir dönemde gerçekleşen yönetim değişikliğinin, Çalık Enerji’nin gelecek dönem büyüme ve yatırım stratejileri açısından önem taşıdığı değerlendiriliyor.