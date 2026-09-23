TEMSA, Avrupa’daki rekorların ardından midibüste de pazar liderliğini pekiştirdi

Otobüs endüstrisinin küresel ölçekteki buluşma noktalarından FIAA 2026, 22-24 Eylül tarihleri arasında İspanya’nın başkenti Madrid’de düzenlendi. Avrupa’daki güçlü büyümesini müşteri odaklı yaklaşımı ve pazarların değişen ihtiyaçlarına yönelik geliştirdiği yeni nesil araçlarla sürdüren TEMSA, FIAA 2026’da yenilenen Prestij ile tamamen elektrikli Avenue Neo 9e modellerini sergiledi. Bugüne kadar yaklaşık 19 bin aracı dünyanın 70 farklı ülkesine ihraç eden TEMSA, Avrupa pazarındaki güçlü konumunu ve bölgeye yönelik ürün stratejisini de katılımcılarla paylaştı.

2025 yılında Avrupa pazarlarında satış rekoru kırmıştı

Geçtiğimiz yıl ortaya koyduğu güçlü performansla, Fransa, İngiltere, İrlanda, Yunanistan ve Belçika gibi kilit pazarlarda tarihinin en yüksek satış rakamlarına ulaşan TEMSA, şehirlerarası otobüs segmentindeki başarısını midibüs pazarına da taşıdı. TEMSA’nın 2025’te pazara sunduğu yenilenen Prestij, gördüğü güçlü taleple birlikte 2026’nın ilk sonuçlarına göre Avrupa midibüs pazarında yüzde 30’un üzerinde paya ulaşarak segment liderliğini pekiştirdi.

Midi segmentinde oyunun kurallarını yeniden yazıyoruz

FIAA 2026 kapsamında değerlendirmelerde bulunan TEMSA CEO’su Evren Güzel, “Güçlü mühendislik ve üretim yetkinliğimizi Avrupa’nın gelişen mobilite ihtiyaçlarıyla buluşturuyoruz. Bugün 70 ülkede yollarda olan araçlarımız ve 10 milyar kilometreyi aşan saha deneyimimiz, bu anlayışımızın en güçlü göstergelerinden biri. İspanya ise Avrupa’daki büyümemizin önemli bir parçasını oluşturuyor. Burada edindiğimiz deneyimi, komşu pazarlarda büyümemizi destekleyecek önemli bir avantaj olarak değerlendiriyoruz. Bu anlayış doğrultusunda Avrupa’daki toplam satış hacmimizi pandemi öncesi döneme kıyasla iki katına yükselttik. Geçtiğimiz yıl piyasaya sürdüğümüz yenilenen Prestij ile midi segmentinde oyunun kurallarını yeniden yazıyoruz. 2026 yılının ilk sonuçlarına göre, midi pazarında %30’u aşan pazar payıyla Avrupa’nın lideri konumundayız. Büyümemizin temel dinamiğini oluşturan midibüs segmentindeki bu başarımızı hem Avrupa hem de İspanya’da coach pazarının ilk 10 oyuncusu arasında yer alarak güçlendiriyoruz” dedi.

Elektrifikasyon dönüşümü pazar dinamiklerini etkiliyor

Avrupa’daki elektrifikasyon dönüşümüne de değinen Güzel, “2026’nın ilk yarısında şehir içi otobüs pazarı %50 büyürken, yeni tescil edilen şehir içi otobüslerin %60’tan fazlası elektrikli oldu. Bu dönüşüm, otobüs üreticileri ve toplu taşıma operatörleri için yeni bir dönemin başlangıcına işaret ediyor. Bölgede artık tek bir müşteri beklentisinden söz etmemiz mümkün değil. Her ülke; regülasyonlar, altyapı, kullanım alışkanlıkları ve elektrifikasyonun ilerleme hızı açısından farklılık gösteriyor. TEMSA olarak, bu çeşitliliği ürün ve teknoloji kabiliyetlerimizle karşılamaya odaklanıyoruz. Böylece her pazara aynı formülü uygulamak yerine, pazarların kendine özgü ihtiyaçlarına uygun çözümler geliştirmeye çalışıyoruz” diye konuştu.

5 milyon kilometrelik deneyimden yeni nesil elektrikli otobüse: Avenue Neo 9e

FIAA 2026’da sergilenen elektrikli Avenue Neo 9e, 9 metrelik kompakt yapısıyla dikkat çekiyor. 75 kişiye kadar yolcu kapasitesi ve 600 kilometreye kadar menziliyle öne çıkan araçta 300 kW DC hızlı şarj ile 75 dakikada tam şarj imkânı bulunurken, gelişmiş güvenlik teknolojileri de operasyonel verimlilik ve kullanıcı deneyimini destekliyor. Avenue Neo 9e’nin temelinde ise TEMSA’nın saha deneyimi bulunuyor. Modelin geliştirilmesinde referans alınan MD9 Electricity, 2016’dan bu yana farklı coğrafyalarda 5 milyon kilometrenin üzerinde yol kat ederek, TEMSA mühendislerine önemli bir operasyonel deneyim kazandırdı.

22 bin satış adedine ulaşan güçlü miras: Prestij

Fuarda ziyaretçilerin beğenisine sunulan Prestij ise TEMSA’nın midibüs alanındaki köklü deneyimini yeni nesil ürün anlayışıyla yeniden yorumluyor. İlk üretimi 1992 yılında gerçekleştirilen Prestij, bugüne kadar 22 bin adetlik satış başarısına ulaşarak TEMSA’nın sembollerinden biri haline geldi. 2025 yılında yenilenen tasarımıyla pazara sunulan Prestij; turizm taşımacılığından havalimanı transferlerine, personel ve okul taşımacılığından kurumsal filolara kadar pek çok farklı kullanım alanında tercih ediliyor. Yenilenen Prestij; modern tasarımı, gelişmiş güvenlik teknolojileri ve sürücü-yolcu deneyimini odağına alan iç mekanıyla yeni bir standart ortaya koyuyor. Aracın 29 farklı dil seçeneği ise uluslararası pazarlarda kullanım kolaylığı sağlıyor. Prestij, üç yıl/sınırsız kilometre garanti sunarak müşteri memnuniyetini daha da güçlendiriyor.