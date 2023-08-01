Temsa, Fuso eCanter’i Türkiye’de satışa sunuyor

Temsa distribütörlüğünde Türkiye pazarında önemli çalışmaları imza atan Fuso Canter, şimdi de elektrikli versiyonuyla yurt içinde yollara çıkmaya hazırlanıyor.

Geçen yıl yenilenen yüzüyle dikkatleri üzerine çeken Fuso Canter ailesinin yeni elektrikli üyesi Fuso eCanter’in Türkiye’deki satış ve pazarlama faaliyetlerine ilişkin imza töreni TEMSA’nın İstanbul Altunizade merkezinde gerçekleştirildi.

Lisans anlaşması kapsamında Fuso eCanter’in Türkiye’deki satış ve pazarlama faaliyetleri Temsa tarafından yürütülecek. İlk aşamada 2 farklı modelde müşterilerin beğenisine sunulacak Fuso eCanter’in 2024 yılının başından itibaren yurt içinde satışa sunulması planlanıyor.

Bugün itibarıyla, Fuso Canter’in kamyon ve kamyonet segmentlerinde toplam 8 farklı modeli bulunuyor. Fuso eCanter’in de ürün gamına dahil olmasıyla birlikte model sayısı da 10’a ulaşacak.

“Büyüme adımlarımıza bir yenisini ekliyoruz”

Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Temsa CEO’su Tolga Kaan Doğancıoğlu, “Bugün itibarıyla otobüs segmentimizde, hem model sayısı hem de teknolojik yetkinlik anlamında dünyanın sayılı üreticileri arasında yer alıyoruz. Elektrifikasyon ve alternatif yakıtlı araçlar alanındaki tecrübemizi, şimdi de Fuso ile birlikte hafif kamyon segmentine taşımaktan dolayı çok mutluyuz. Bundan yaklaşık bir yıl önce yenilenen Fuso Canter araçlarımızın Türkiye’deki lansmanını yapmıştık. Şimdi de Fuso eCanter ile, hafif kamyon alanındaki büyüme adımlarımıza bir yenisini ekliyoruz. Fuso Canter araçlarımızla, uzun yıllar boyunca müşterilerimize taşıma kapasitesi ve yakıt tasarrufu anlamında büyük avantajlar sağladık. Şimdi de, sektörümüzün ve şehirlerimizin yeşil dönüşümüne büyük katkıda bulunacak Fuso eCanter ile müşterilerimizin sahip olma maliyetini ciddi şekilde düşürerek, onlara yeni bir maliyet avantajı imkanı sunacağız.” dedi.