TEMSA, küresel büyümesini yeni finansmanla güçlendirecek

Türk otomotiv sanayiinin önde gelen oyuncularından TEMSA, 2020 yılı sonunda başlattığı dönüşüm yolculuğunda önemli bir dönüm noktasını daha geride bıraktı.

2020 yılı Ekim ayında Sabancı Holding ve PPF Group ortaklığı tarafından satın alınan, eş zamanlı olarak Ziraat Bankası liderliğinde oluşturulan bankalar konsorsiyumu ile ‘Finansal Yeniden Yapılandırma’ konusunda anlaşmaya varan TEMSA, ardından konkordato sürecinden feragat etmiş; ilgili mahkemenin kararı doğrultusunda Aralık 2020’de konkordatodan resmi olarak çıkmıştı.

TEMSA, ilerleyen süreçte 2020-2023 döneminde gelirlerini TL bazında yüzde 1090, dolar bazında ise yüzde 252 oranında artırdı.

Söz konusu büyümesini bu yıl da devam ettiren TEMSA, eş zamanlı olarak şirkete finansal manevra kabiliyeti sağlayacak ve şirketin bilanço kalitesini güçlendirecek çok önemli bir finansman anlaşmasına imza attı.

Akbank (Lead Arranger), Türk Ekonomi Bankası (Co-Lead Arranger), ING Türkiye, MUFG Bank Turkey ve QNB Finansbank’ın katılımlarıyla nakdi ve gayri nakdi toplam yaklaşık 90 milyon Euro karşılığı TL tutarında kulüp kredisi sözleşmesi (Club Loan) imzalandı. Söz konusu kredi paketi, TEMSA'nın hali hazırdaki yeniden yapılandırma anlaşmasından çıkması ve bunun sonucunda büyüme, inovasyon, teknoloji, sürdürülebilirlik yatırımlarını desteklemek için kullanılacak.

“Finans-sanayi sinerjisinin en başarılı örneklerinden biri”

Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan TEMSA CEO’su Evren Güzel, söz konusu sözleşmenin TEMSA’nın küresel büyüme yolculuğunda önemli bir kilometre taşı olduğunu vurguladı.

Dünyada paydaşlar arası iş ve güç birliğinin her zamankinden daha önemli olduğu bir dönemin yaşandığını anlatan Güzel, “Mevcut ekonomik düzende, sanayi ve finans dünyasının yarattığı sinerji; üretim, istihdam, sürdürülebilirlik gibi birçok alanda çok geniş bir etki gücüne sahip. TEMSA’nın 2020 yılı sonundan itibaren ortaya koyduğu başarılar aslında bu anlayışın çok net bir göstergesi. Gerek yeniden yapılandırma gerekse bugün açıkladığımız bu kredi sözleşmesinde TEMSA’ya güvenen, TEMSA’nın küresel büyüme yolculuğuna destek veren tüm bankalarımıza teşekkür ediyoruz. 2020 yılı sonundan bu yana yaşanan bu süreci, yarattığı etki ve başarı açısından sadece Türkiye’de değil, tüm dünyada finans ve sanayi sinerjisinin en iyi örneklerinden biri olarak görüyoruz.” ifadelerini kullandı.

“Türk sanayisini en iyi şekilde temsil etmeye devam edeceğiz”

İmzalanan sözleşmenin TEMSA’ya yeni ufuklar kazandıracağını belirten Evren Güzel, “Önümüzdeki dönemde, bu sözleşmenin de katkısıyla, uluslararası pazarlarda çok daha hızlı büyüyen, küresel ayak izini genişleten, sıfır emisyonlu araçlardaki öncülüğünü pekiştiren, mobilite şirketine dönüşümünü hızlandıran bir TEMSA göreceğiz. TEMSA’nın ‘teknolojik gelişmeleri takip eden değil, teknolojiye yön veren şirket’ kültürünü güçlendireceğiz. Bugüne kadar dünyanın 70’e yakın ülkesine 15 binden fazla araç ihraç eden TEMSA, yurt içi ve yurt dışında araç parkını genişletirken, Türk sanayisini küresel ölçekte en iyi şekilde temsil etmeye devam edecek.” diye konuştu.