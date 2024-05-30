TEMSA’ya ‘Altın İhracatçı’ ödülü

Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB) tarafından düzenlenen “İhracatın Şampiyonları Ödül Töreni” İstanbul’da gerçekleşti.

Gecede 2023 yılında yaptığı ihracatla Türkiye ekonomisine katkı sunan firmalar farklı kategorilerde ödüllendirildi.

Geçen yılı ihracatta yeni rekorlarla tamamlayan ve yurt dışı satış gelirlerini 2023’te bir önceki yıla göre yüzde 92 artışla 182 milyon dolara taşıyan TEMSA, Altın İhracatçı Ödülü’nün sahibi oldu.

70’e yakın ülkeye 15 bin araç ihracatı

Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan TEMSA Satış Genel Müdür Yardımcısı Hakan Koralp, “TEMSA bugüne kadar 15 binden fazla aracı dünyanın 70’e yakın ülkesine ihraç etme başarısı göstermiş bir firma. İhracat alanında, otomotiv sektörüne yol göstermekten büyük gurur duyuyoruz. Bu öncü rolümüzü, 2023 yılında ortaya koyduğumuz tarihi ihracat performansıyla da pekiştirdik. 2023 sonu itibarıyla ciromuzun yaklaşık yüzde 61’ini uluslararası işlerimizden sağlarken, yüzde 39’unu ise Türkiye operasyonlarımızdan elde ettik. Bu dengeli dağılım sayesinde, bir yandan dünyadaki tüm finansal belirsizliklere rağmen sağlıklı büyümemizi devam ettirirken bir yandan da yüksek teknolojili araçlarımızla ülkemizin katma değerli ihracat seferberliğine katkıda bulunuyoruz.” dedi.

2020 yılından bu yana Sabancı Holding – PPF Group ortaklığında faaliyet gösteren TEMSA, 2023 yılında, öncelikli pazarları arasında yer alan Kuzey Amerika’da yüzde 36, EMEA bölgesinde yüzde 31, Batı Avrupa’da ise yüzde 78’lik büyüme performansı gösterdi.