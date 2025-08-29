Temu, Türkiye ofisi için işe alım yapıyor

Temu, Türkiye’de işletmelerin erişim alanını büyüten ve kullanıcılara daha hızlı teslimat ve daha geniş ürün yelpazesi sunan “yerelden yerele” programını başlatıyor.

Global çevrimiçi pazar yeri Temu, Türkiye’deki satıcılara kapılarını açtı. Temu’nun bu yıl içinde Türkiye’de resmi temsilcilik kaydını tamamlaması ve ofisini kurmasının ardından yerel satıcılar da platforma katıldı. Şirket şu anda Türkiye ekibini kurmak için işe alım yapmaya başladı. Ayrıca lojistik ve Kurumsal Kaynak Planlaması (ERP) sağlayıcılarıyla işbirlikleri yapıyor.

"Türkiye'deki işletmeler için yeni büyüme fırsatı"

Temu yetkilisi, konuyla ilgili şunları söyledi:

“Yerelden yerele girişimimiz ile Türkiye’deki işletmeler için yeni büyüme fırsatları yaratmayı ve tüketicilere daha uygun fiyatlı ve kaliteli ürünlere daha hızlı teslimatla erişim imkanı sunmayı amaçlıyoruz.”

Yakın zamanda tüm satıcılara açılacak

Temu’nun yerelden yerele programı, mevcut stokları bulunan Türkiye’deki kayıtlı işletmelere milyonlarca müşteriye ulaşabilecekleri düşük maliyetli bir kanal sağlamayı hedefliyor. Bu program kapsamında bazı ürünler ertesi gün kadar kısa bir sürede teslim edilebiliyor. Program şu anda yalnızca davetle katılım esasına göre çalışıyor ancak yakında Türkiye’deki tüm uygun satıcılara açılması bekleniyor.

Temu’nun yerelden yerele modeli; Amerika Birleşik Devletleri, Almanya, Fransa, İtalya, İspanya ve Meksika’nın da aralarında bulunduğu 30'dan fazla pazarda aktif olarak kullanılıyor. Türkiye’deki lansman, yerel işletmeleri desteklemeyi ve alışveriş yapan tüketicilerin deneyimini iyileştirmeyi amaçlayan Temu’nun bölgesel stratejisinin en son adımı temsil ediyor.

Türkiye’de en çok indirilen uygulama oldu

Temu, Mayıs 2024’te Türkiye’de faaliyete geçti ve geniş ürün yelpazesi ile uygun fiyatları sayesinde kısa sürede tüketiciler arasında büyük ilgi gördü. Şirketin raporunda, Sensor Tower verilerine göre Temu, 2025 yılının ilk çeyreğinde Türkiye’de en çok indirilen alışveriş uygulaması oldu.