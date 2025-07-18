Temu Türkiye’de yerel temsilcilik açıyor

Temu, Türkiye’deki temsilcilik süreciyle ilgili açıklamada bulundu. Yapılan açıklamada şöyle denildi: “Temu, Türkiye’de yerel bir temsilcilik kurma sürecindedir ve resmi kuruluş işlemlerinin Temmuz ayı sonunda tamamlanması beklenmektedir. Bu adım, Türkiye pazarına olan uzun vadeli bağlılığımızın bir göstergesidir. Şirket olarak, veri yönetimi başta olmak üzere tüm yerel yasal düzenlemelere tam uyum içinde faaliyet göstermeye devam ediyoruz.”

T.C. Kimlik Numarası Gerekliliği

"Temu kullanıcıları kampanyalara T.C. kimlik numarası bildirmeden katılabilirler. T.C. kimlik numarası Türkiye Cumhuriyeti gümrük mevzuatı gereğince uluslararası teslimatlar için ödeme aşamasında talep edilmektedir. Bu, Türkiye'ye gönderim yapan tüm uluslararası e-ticaret platformları için geçerli olan standart bir uygulamadır."

Veri Gizliliği ve Şeffaflık

"Temu, kullanıcı verilerini Türk ve uluslararası mevzuata uygun şekilde ve sektörde kabul görmüş en yüksek standartlardaki uygulamaları takip ederek işlemektedir. Uygulama izinleri açık şekilde temu.com/permission.html adresinde paylaşılmaktadır."

⁠Müşteri Hizmetleri ve İade Politikası

"Temu, 7/24 müşteri desteği ve bir Satın Alma Koruma Programı sunmaktadır. Ürünün teslim edilmediği, hasarlı geldiği ya da ürün açıklamalarıyla uyumlu olmadığı durumlarda, müşteriler 90 gün içinde tam iade alma hakkına sahiptir. Kullanıcılarımız tüm sorunları için uygulama veya web sitesi üzerinden bizimle iletişime geçebilirler."