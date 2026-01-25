TEMU, Türkiye'ye uluslararası satışları durdurdu

Ucuz ürün akışının iç pazarda yarattığı baskı nedeniyle Avrupa Birliği ülkelerinde protestoların hedefi olan ve Dublin'deki Avrupa genel merkezi geçen ay baskına uğrayan Çin merkezli dev ticaret platformu TEMU'ya, Türkiye'de de baskın yapılmıştı.

TEMU Türkiye, 21 Ocak Çarşamba günü düzenlenen baskında Rekabet Kurumu'nun ofisteki bilgisayarlara el koyduğunu açıklamıştı. Rekabet Kurumu incelemeyi doğrulamıştı.

Rekabet Kurumu, Reuters'a yaptığı açıklamada TEMU hakkında inceleme ‌yürüttüğünü ancak incelemenin soruşturma açıldığı anlamına gelmediğini belirtmişti. Bilgisayarlara ise el konulmadığı ifade edilmişti.

Rekabet Kurumu incelemeye ilişkin sorulara şu yanıtı vermişti:

"Halihazırda ‌basına da yansıyan ve ‍yürütülmekte olan incelemenin sağlıklı şekilde ilerleyebilmesi ve ⁠tarafların haklarının korunması ⁠amacıyla, mevcut aşamada söz konusu incelemeye ilişkin ayrıntılı bilgi paylaşılması mümkün değildir. Sürecin ilerleyen aşamalarında incelemeye ilişkin ⁠gelişmeler kamuoyu ile paylaşılacaktır."

Satışlar durduruldu

Baskının ardından Çinli online perakende şirketi, Türkiye'ye tüm uluslararası ürün satışlarını durdurdu. TEMU'nun uygulamasına veya web sitesine giren kullanıcılar, yabancı kaynaklı uygun fiyatlı ürünlere erişemedi.

Sadece Türk satıcıların ürünlerine erişim var

Patronlar Dünyası'nın aktardığına göre, yapılan değişikliğin ardından kullanıcılar yalnızca yerli satıcıların listelediği ürünlere erişebildi. Böylece küresel e-ticaret devi, yalnızca Türkiye'ye yönelik bir pazar yerine dönüştü.

30 Euro uygulaması kaldırılmıştı

Bu arada, Resmi Gazete'de 7 Ocak'ta yayımlanan kararla internet üzerinden yurtdışından posta veya hızlı kargo yoluyla yapılan vergisiz alışveriş dönemi de sona ermişti. Kararla birlikte 30 Euro'ya kadar olan vergisiz alışveriş uygulaması kaldırılmıştı.