  Temu'nun AB'deki merkez ofisine baskın düzenlendi
Temu'nun AB'deki merkez ofisine baskın düzenlendi

Avrupa Birliği (AB) rekabet denetçileri, e-ticaret platformu Temu’nun Dublin’deki Avrupa merkezine baskın düzenledi. Platformun Pekin’den haksız sübvansiyon alıp almadığına ilişkin şüpheler üzerine geçtiğimiz hafta bazı denetimler gerçekleştirildiğini belirtiyor.

Temu’nun AB’deki merkez ofisine baskın düzenlendi
Avrupa Birliği rekabet denetçileri, Çinli e-ticaret platformu Temu’nun Dublin’deki Avrupa merkezine baskın düzenledi.

Konuya yakın kaynaklar, şirketin Pekin’den haksız sübvansiyon alıp almadığına ilişkin şüpheler üzerine geçtiğimiz hafta bazı denetimler gerçekleştirildiğini belirtiyor.

AB yetkililerinin bu adımı, egemen devletlerin mali desteklerini rekabeti bozacak şekilde kullanmasını engellemeyi amaçlayan yeni regülasyonların uygulamada da sınanması olarak değerlendiriliyor.

Birlik, daha önce Abu Dhabi National Oil’ün Covestro’yı satın alması gibi işlemlerin yanı sıra demiryolu ve temiz enerji gibi sektörlerde, özellikle Çin kaynaklı faaliyetleri yabancı sübvansiyon düzenlemeleri kapsamında incelemeye almıştı.

