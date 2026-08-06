Tencent Hy3 dünya genelinde kullanıma sunuldu

Tencent, 6 Temmuz’da resmi olarak kullanıma sunulan Tencent Hy3’ün (eski adıyla Tencent Hunyuan) uluslararası erişiminin genişletildiğini bugün duyurdu. Bu adımla birlikte geliştiriciler, bireysel kullanıcılar ve işletmeler Hy3’ü farklı yollarla deneyebilecek ve kendi sistemlerine entegre edebilecek.

Kullanıcılar ve işletmeler Hy3’e WorkBuddy üzerinden erişebilecek ve 31 Ağustos 2026’ya kadar (Pasifik Saati) dünya genelindeki kullanıcılara ücretsiz olarak sunulacak. Hy3’e ayrıca Tencent Design Miora ve Tencent Cloud TokenHub üzerinden de erişilebilecek. Tencent Cloud’un yapay zekâ odaklı ürün ailesine ilerleyen dönemde yeni entegrasyonların eklenmesi planlanıyor. Geliştiriciler ise API üzerinden Hy3’e bağlanabilecek. Modeli kendi geliştirme ortamlarına, kodlama eklentilerine, üçüncü taraf platformlara ve diğer araçlara entegre edebilecek.

Tencent Cloud Kıdemli Başkan Yardımcısı ve Tencent Cloud International Başkanı Poshu Yeung, “Hy3, Tencent Cloud International’ın kurumların yapay zekâyı yalnızca denemekle yetinmeyip, onu pratik, güvenilir ve ölçeklenebilir şekilde iş süreçlerine dahil etmelerine yardımcı olma konusunda önemli bir adımı temsil ediyor. Gelişmiş yapay zekâ modellerini gerçek kullanım alanları, kurumsal düzeyde mühendislik, esnek model yönetimi ve güvenli altyapıyla bir araya getirerek işletmelere yapay zekâ projelerini deneme aşamasından geniş ölçekli kullanıma taşırken ihtiyaç duydukları kontrol ve güvenilirliği sunmayı amaçlıyoruz” dedi.

Hy3, önceki nesil modele kıyasla 68 kattan fazla API çağrısına ulaştı. Model, piyasaya çıkışından sonraki bir hafta içinde OpenRouter’ın küresel büyük dil modeli (LLM) kullanım sıralamasında dünya genelinde ilk sıraya yerleşti. Hy3, bu güçlü başlangıcın ardından Hermes, Kilo, Cline, OpenClaw, OpenCode ve Cherry Studio gibi küresel üçüncü taraf geliştirici platformlarında da yaygınlaşmaya devam ediyor. Model ayrıca ilk günden itibaren Hugging Face ve ModelScope gibi açık kaynaklı model topluluklarında da kullanıma sunuldu.

Gerçek kullanım alanları için birlikte geliştirildi

Hy3, hızlı ve daha derin düşünme süreçlerini bir araya getiren hibrit bir Mixture-of-Experts (MoE) mimarisi üzerine inşa edildi. Model toplam 295 milyar parametreye, aktif olarak kullanılan 21 milyar parametreye sahip. Hy3, 256K’ya kadar bağlam uzunluğunu destekliyor. Hy3; akıl yürütme, talimatları anlama, verilen bilgilerden öğrenme, kod üretme ve yapay zekâ ajanı yetenekleri gibi alanlarda, kendisinden iki ila beş kat daha fazla parametreye sahip amiral gemisi modellerle benzer performans gösteriyor.

Tencent’in ürün ekosistemi içinde birlikte geliştirilen Hy3, milyonlarca kullanıcının geri bildirimleri ve yüksek ölçekli, zorlu kullanım senaryolarından elde edilen deneyimlerle sürekli olarak geliştiriliyor. Bu geri bildirim döngüsü modelin yeteneklerini ve kararlılığını güçlendiriyor. Modeldeki gelişmeler de daha gelişmiş ürün deneyimlerinin ve yeni kullanım alanlarının önünü açıyor. Hy3; yazılım geliştirme, ofis işlerinin verimliliğini artırma, finansal modelleme, arayüz tasarımı ve oyun geliştirme gibi alanlarda istikrarlı performans sunuyor. Aynı zamanda her görev için gereken token kullanımını azaltıyor.

Hy3 ürünlere ve iş süreçlerine entegre ediliyor

WorkBuddy, Çin’de en yaygın kullanılan yapay zekâ ajanı çalışma alanı haline geldi. Kullanıcılar doğal dilde verdikleri komutlarla araştırma ve veri analizinden belge, sunum ve iş yazışmaları hazırlamaya kadar pek çok görevi gerçekleştirebiliyor. Aynı anda birden fazla yapay zekâ ajanının çalışmasına imkân veren özellikleri ve 100’den fazla yerleşik yeteneği sayesinde WorkBuddy, karmaşık iş akışlarının tek bir komutla yürütülmesini sağlıyor. API desteği ise farklı modellerle esnek entegrasyona olanak tanırken, sistem Discord, Slack ve Telegram gibi araçlar üzerinden uzaktan da yönetilebiliyor.

Tencent’in çalışma ortamında gerçekleştirdiği şirket içi değerlendirmelerde Hy3, WorkBuddy ile kullanıldığında yüzde 90’ın üzerinde görev başarı oranına ulaştı ve önceki Hy modeline kıyasla ortalama görev tamamlama süresini yüzde 34 azalttı. Hy3 ile artık bağlantılı olan Tencent Design Miora, tasarım ekipleri, içerik üreticileri ve pazarlama profesyonelleri için yapay zekâ temelinde geliştirilen yaratıcı bir stüdyo olarak hizmet veriyor.

Tencent’in dijital içerik ve oyun alanındaki 20 yılı aşkın deneyiminden yararlanan Miora, doğal dilde verilen bir yaratıcı brief’i grafik, video, 3D içerik ve kullanıcı arayüzleri gibi doğrudan üretimde kullanılabilecek çıktılara dönüştürmek için uzman yapay zekâ ajanlarını bir araya getiriyor. Miora’nın Hy3 ile bağlantılandırılması, modelin daha güçlü akıl yürütme ve yapay zekâ ajanı yeteneklerini karmaşık yaratıcı iş süreçlerine taşıyor; aynı zamanda tasarım sürecinin düzenlenebilir ve takip edilebilir olmasını sağlıyor.

Küresel işletmeler ve geliştiriciler için açık ve esnek erişim

Hy3, Tencent Cloud TokenHub üzerinden de kullanılabiliyor. TokenHub, birden fazla büyük dil modelinin tek bir API üzerinden yönetilmesine, kullanıma alınmasına ve entegre edilmesine imkân veren bir Model-as-a-Service platformu. Akıllı model yönlendirme özelliği sayesinde kullanıcılar artık Hy3’ün yanı sıra önde gelen üçüncü taraf modellere de erişebiliyor. Sistem her görev için en uygun modeli otomatik olarak seçiyor. Şeffaf kullanım yönetimi, esnek faturalandırma ve işletmelere yönelik token paketleri, yapay zekâ kullanımını genişlettikçe işletmelere ve kullanıcılara maliyetler ve performans üzerinde daha fazla kontrol sağlıyor.

Tencent’in model erişilebilirliğine ve çoklu model ekosistemine verdiği önemi yansıtan Hy3, küresel geliştirici platformları ve açık kaynak toplulukları üzerinden ticari kullanıma uygun Apache 2.0 lisansı altında sunuluyor. Geliştiriciler modeli kendi ortamlarında kullanabiliyor, uyarlayabiliyor ve çalıştırabiliyor. Bu da yapay zekâ topluluğunda daha geniş kapsamlı denemelerin, iş birliklerinin ve yeniliklerin önünü açıyor.

Hy3 API’sinin OpenRouter üzerindeki kullanımı artık bir milyon giriş token’ı başına 0,1288 ABD dolarından başlıyor. Bir milyon çıkış token’ı başına fiyat ise 0,5336 ABD doları. Bu fiyatlandırma, gerçek dünyadaki yapay zekâ uygulamalarının ve yapay zekâ ajanlarının kullandığı iş akışlarının geniş ölçekte hayata geçirilmesi için maliyet açısından verimli bir altyapı sağlıyor.

Yeung sözlerini şöyle sürdürdü: “Asya Pasifik, Avrupa, Orta Doğu ve Amerika kıtalarını kapsayan küresel operasyon ağıyla Tencent Cloud International, Hy3’ü yerel iş önceliklerini ve teknoloji altyapılarını dikkate alacak şekilde entegre etmek için işletmeler ve iş ortaklarıyla yakın iş birliği içinde çalışıyor. Entegre yapay zekâ altyapımız; kurumsal bilgi tabanlarından veri altyapısına, yapay zekâ ajanlarının çalıştırılmasından bu ajanların geliştirilmesine yönelik platform ve araçlara kadar uzanıyor. Hy3, gelişmiş akıl yürütme ve yapay zekâ ajanı yeteneklerini işletmelerin halihazırda kullandığı sistem ve iş süreçlerine taşıyor.”

Tencent, bu yetenekleri uluslararası ölçekte 23 bölgede yer alan 66 Availability Zone’dan oluşan bulut altyapısıyla sunuyor. Bu altyapı, dünya genelindeki 3.200’den fazla hızlandırma düğümü tarafından destekleniyor.