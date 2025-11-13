  1. Ekonomim
Tencent’in 2025’in üçüncü çeyreğinde net kârı yıllık yüzde 19 artarak 63,1 milyar yuana (8,9 milyar dolar) çıktı.

Tencent’in net kârı yüzde 19 arttı
Tencent, Temmuz-Eylül 2025 dönemine ait mali bilançosunu açıkladı.

Buna göre, şirketin gelirleri, üçüncü çeyrekte yıllık bazda yüzde 15 artarak 192,9 milyar yuan (27,1 milyar dolar) oldu. Bu dönemde şirketin net karı da yıllık yüzde 19 artışla 63,1 milyar yuana (8,9 milyar dolar) yükseldi.

Şirketin oyun ve sosyal ağ hizmetlerinden sağladığı gelir yıllık yüzde 16 artışla 95,9 milyar yuana (13,5 milyar dolar), çevrim içi reklamlardan elde ettiği gelir yüzde 21 artışla 36,2 milyar yuana (5,1 milyar dolar), finans teknolojisi ve bulut bilişim gibi işletmelere yönelik hizmetlerden kazandığı gelir yüzde 10 artışla 58,2 milyar yuana (8,2 milyar dolar) ulaştı.

Tencent, Çin'in en yaygın kullanılan mesaj uygulaması ve çevrim içi ödeme aracı, aynı zamanda diğer uygulamalar için "super-app" niteliğinde bir mobil platform olan WeChat'i kuran ve geliştiren şirket olarak biliniyor.

Çin'de "Weixin" olarak bilinen uygulamanın ve onun uluslararası versiyonunun aylık ortalama kullanıcı sayısı eylül sonu itibarıyla 1 milyar 414 milyona ulaştı.

