Tepe Kurumsal, “entegre tesis yönetimi” alanında tüm faaliyetlerini tek çatı altında topladı

Mehmet KAYA / ANKARA

Ankara’da bir grup gazeteciyle biraraya gelen Tepe Kurumsal Kurumsal İcra Kurulu Başkanı Murat Altıkardeşler, hizmet kapsamına aldıkları tüm işlerdeki toplam Türkiye Pazar büyüklüğünün 400 milyar TL’ye kadar ulaştığını kaydetti.

Başta güvenlik olmak üzere, teknoloji destekli gelişmenin bu alandaki verimliliği artırdığını belirten Altıkardeşler, genel anlamda tek anlaşmayla bu türden hizmetleri alan firmaların operasyonel olarak da fayda sağladığını belirtti.

Güvenlikte teknoloji etkisi

Teknoloji kullanımının güvenlik hizmetlerinin etkinliğini artırdığını anlatan Altıkardeşler, Bilkent Center’de teknoloji gösterimine dayalı bir deneyim odası hazırlığını sürdürdüklerini, gelecek dönemde güvenlikte kendi teknolojilerine bağlı hizmet verdikleri şirkete siber güvenlik hizmeti vermeyi de planladıklarını anlatan Tepe Kurumsal İcra Kurulu Başkanı, Bilkent Datamate şirketinin bu teknolojiye sahip olduğunu anlattı.

Entegre hizmet

Bilkent Kurumsal’ın yeniden yapılanarak, entegre tesis yönetimi hizmeti vermeye başlamasının Türkiye açısından önemli ve ilk deneyimlerden biri olduğunu anlatan Murat Altıkardeşler, güvenlik, temizlik, tesis yönetimi, iş sağlığı ve güvenliği ve bunlara bağlı hizmetlerin tek bir kurumsal yapı içinde verilebildiğini; bu kapsamda Tepe Güvenlik, Tepe Tesis Yönetimi, Tepe Gurme, Tepe ONE, Tepe İSG ve Tepe PRO markalarını Tepe Kurumsal çatısı altında tek organizasyon yapısına bağlandığını anlattı.

Türkiye’de bu hizmetler toplamından oluşan sektörün yıllık 400 milyar TL’lik bir büyüklükte olduğu tahminine işaret eden Altıkardeşler, “Şirketlerin artık çok net bir beklentisi var: entegrasyon ve tek noktadan hizmet. Bizim ortaya koyduğumuz yeni model tam olarak bu ihtiyaca cevap veriyor. Tüm hizmetlerin tek elden yönetimi, tek fatura, tek muhatap ve tek takip sistemiyle sunulması işverenler için ciddi bir zaman tasarrufu sağlıyor. İSG’den sarf malzeme tedarikine kadar uzanan tüm operasyonların aynı merkezden yönetilmesi ise şirketlerin kendi ana işine odaklanmasını çok daha kolay hale getiriyor” dedi.

Bir soru üzerine, yakın dönemde sıklıkla tartışılan fahiş site aidat ödemeleriyle ilgili olarak da, kurumsal hizmet alımının tek tek bu hizmetleri satınalma yerine toplamda daha iyi fayda sağlayacağını vurguladı. Altıkardeşler, hizmet alımında dikkatli araştırma yanında, sonrasında sorunlarla karşılaşmamak için de çalışanların SGK primlerinin yatırılıp yatırılmaması gibi resmi belgeleri de takip etmesi tavsiyesinde bulundu.

Yurt dışına açılım

Murat Altıkardeşler, entegre tesis yönetiminin batı ülkelerinde bilinen, yaygın bir iş türü olduğunu da vurgulayarak, şirket olarak 2026’da yurt dışında da hizmet vermeyi gündemlerine aldıklarını açıkladı.